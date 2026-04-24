Choque en vivo: un camión embistió un puente en Sarmiento y Lugones
El incidente ocurrió cuando el vehículo intentó pasar por debajo de la estructura a pesar que no lo tenía permitido por la altura. Horas antes, otro camión volcó su carga en el mismo lugar.
Un camión de gran porte quedó atrapado en un puente ferroviario, lo que provocó el vuelco de su carga, un contenedor que terminó bloqueando el tránsito. Equipos de grúas se encuentran trabajando en la zona para despejar la obstrucción.
El incidente tuvo lugar en las últimas horas en el puente ferroviario El Guindado, ubicado sobre Sarmiento, complicando así la circulación hacia la Avenida Lugones.
Además, se informó que otro camión también había quedado atascado, aunque su conductor logró maniobrar y retroceder para salir del lugar sin inconvenientes. El momento fue registrado por C5N cuando un equipo periodístico se encontraba en el lugar informando sobre el choque del primer camión. Los trabajadores de AUSA acudieron al lugar para poder destrabar al vehículo de debajo del puente y poder correrlo.
Por ese lugar no solo desembocan de la avenida Lugones, sino también los vehículos que vienen desde General Paz o salen del empalme con Panamericana.
Para evitar más retrasos, AUSA está desviando el tránsito por el túnel hacia Costanera, donde en la rotonda se puede retomar para pasar nuevamente por el túnel hacia Figueroa Alcorta.
Un motociclista murió atropellado por un camión en la Panamericana
Un motociclista falleció tras ser atropellado por un camión en el ramal Pilar de la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 51 en sentido hacia Capital Federal. El siniestro provocó la interrupción total del tránsito y generó grandes demoras en la circulación, según informó Ausol, la concesionaria responsable del corredor vial.
El accidente ocurrió durante la mañana, cuando un camión embistió a un motociclista, quien perdió la vida en el acto. De acuerdo con fuentes de Ausol, las autoridades viales y policiales solicitaron la realización de pericias accidentológicas en el lugar, lo que imposibilitó la habilitación inmediata del tránsito en la zona afectada.
Personal de AuSol trabaja en la reorganización del tránsito, desviando la circulación hacia la colectora mientras se aguarda la finalización de las tareas de los peritos. “La calzada principal permanece cerrada y solo podrá ser liberada una vez que concluyan las pericias y se realicen las tareas de limpieza”, comunicaron desde la empresa concesionaria.
Como consecuencia del cierre, se registran importantes demoras en el tránsito, con colas que comienzan a la altura de San Martín–Champagnat, kilómetro 54,5. AuSol recomienda a los automovilistas salir en las rampas de Río de Janeiro, kilómetro 55,5, o en El Chingolo, kilómetro 55, para evitar el sector bloqueado.
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