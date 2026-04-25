Impresionante choque y vuelco en la autopista 25 de Mayo dejó cinco heridos
Cinco personas fueron hospitalizadas por un violento accidente. Uno de los autos volcó de trompa sobre la autopista.
Un choque múltiple se dio esta mañana entre tres vehículos en la autopista Perito Moreno a la altura de Liniers. Cinco hombres mayores de edad resultaron heridos, tres fueron atendidos en el lugar y los otros dos trasladados a hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Concretamente, al Hospital Vélez Sarsfield y al Santojanni.
Personal de AUSA trabaja para remover el vehículo que quedó volcado en la autopista. En el choque estuvieron involucrados un Ford Fiesta, un Fiat Palio y un Mercedes Benz. También participaron un camión y un Fiat Siena cuyos pasajeros no resultaron heridos.
Franco Colapinto en el Road Show: horarios y accesos al Fan Zone
La Ciudad de Buenos Aires vivirá este fin de semana una jornada histórica para el deporte motor nacional. Tras catorce años de espera, un auto de Fórmula 1 volverá a transitar las calles porteñas cuando Franco Colapinto acelere el espectacular monoplaza en un circuito callejero exclusivo.
Todo sobre el Fan Zone de Franco Colapinto: cronograma y gastronomía
El ansiado "Road Show Buenos Aires 2026" transformará la Avenida del Libertador y Sarmiento en un trazado de dos kilómetros donde el joven talento manejará el modelo E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8. Más allá de la acción a toda velocidad en la pista, el corazón del evento será el espectacular Fan Zone.
Este espacio diseñado para palpitar la Fórmula 1 a pleno contará con activaciones de los sponsors, música en vivo y una propuesta gastronómica de primer nivel curada por Salt (con opciones aptas para celíacos, veganos y vegetarianos). Entre las marcas confirmadas se encuentran Mamuschka, Guapaletas, The Food Truck Store, Café Registrado, Ácido y Ajo Negro, entre otras.
A continuación, el cronograma oficial de actividades para no perderse nada:
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09:00 hs: Apertura Fan Zone.
11:25 hs: Entrevista a Franco Colapinto por Juan Fossaroli.
11:50 hs: Show musical de Soledad.
12:45 hs: Safety Car - Run I (en pista).
13:55 hs: Show musical de Luck Ra.
14:30 hs: Safety Car - Run II (en pista).
15:15 hs: Safety Car - Run III (en pista).
15:55 hs: Truck Tour (en pista).
16:15 hs: Fin de la jornada.
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