Impresionante choque y vuelco en la autopista 25 de Mayo dejó cinco heridos

Este espacio diseñado para palpitar la Fórmula 1 a pleno contará con activaciones de los sponsors, música en vivo y una propuesta gastronómica de primer nivel curada por Salt (con opciones aptas para celíacos, veganos y vegetarianos). Entre las marcas confirmadas se encuentran Mamuschka, Guapaletas, The Food Truck Store, Café Registrado, Ácido y Ajo Negro, entre otras.

A continuación, el cronograma oficial de actividades para no perderse nada: