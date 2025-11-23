Chubut: camionero murió tras ser arrollado por su propio vehículo en una calle en pendiente

chubut accidente camión 1

La policía investiga ahora qué originó el desplazamiento del vehículo, entre las hipótesis se contemplan una falla mecánica, un error involuntario o algún factor externo. Peritos continúan trabajando para establecer qué desencadenó el movimiento que terminó con la muerte del conductor y un operativo de seguridad en el barrio.

Hallaron sin vida a la jubilada de 80 años que estaba desaparecida en Chubut

El cuerpo fue hallado este sábado por la tarde tras intensos rastrillajes en la zona sur de la ciudad. Las primeras pericias estuvieron a cargo de la Policía Científica y, según trascendió, no había indicios de criminalidad. La principal hipótesis es que la mujer se perdió y falleció por causas que se desconocen.

La denuncia fue radicada por uno de los hijos de la mujer, quien llegó a la vivienda de la mujer después de trabajar y se dio cuenta de que todo permanecía igual que el día anterior. La Oficina de Búsqueda de Personas de Puerto Madryn activó el operativo, que en un primer momento se centró en los alrededores.

"Ella nunca se va muy lejos. Cuando sale, siempre alguien la ve y la ayuda. Ya se había perdido una vez, pero la trajeron enseguida. Nunca había pasado tanto tiempo sin aparecer", había indicado Pablo Salinas, amigo de la familia, en diálogo con Canal 12 web.

El peor final: Hallaron sin vida a Eva García, de 80 años, tras intensos rastrillajes. La mujer de había perdido el pasado domingo y las camaras de seguridad la mostraron caminando en la zona de Solana. En la zona trabaja Policía Científica y se encuentra personal de la Fiscalía. — Fiscalía Madryn (@FiscaliaMadryn) November 22, 2025

El amplio operativo de búsqueda se desplegó en diversos sectores de la ciudad, con equipos policiales trabajando en conjunto con personal de Protección Civil y del CEPA, según publicó LM Neuquén. Durante el viernes, los rastrillajes abarcaron las inmediaciones del barrio La Colina, la avenida 20 de Junio, la rotonda de acceso a Puerto Madryn, las bardas cercanas a San Miguel y diferentes zonas de quintas.

Uno de los elementos más significativos provino del trabajo de los perros rastreadores, que detectaron los últimos indicios en la calle Periodistas Chubutense, avanzando hacia el interior del campo y en dirección al acceso sur. No obstante, las condiciones climáticas dificultaron el avance de la búsqueda, ya que —según explicó Salias— “con la lluvia, los perros no pueden seguir el rastro”.

Al mismo tiempo, otros equipos revisaban el sector de la barda, ubicado a varios kilómetros, sin hallar nuevas pistas ni elementos vinculados a Eva García. En paralelo, uno de los hijos de la mujer examinaba imágenes de cámaras de seguridad distribuidas por la ciudad para intentar reconstruir el trayecto realizado.

La División Policial de Investigaciones también emitió un aviso urgente para que cualquier ciudadano que disponga de información sobre el paradero de la mujer la aporte cuanto antes. A la vez, distintas áreas del municipio de Puerto Madryn se sumaron a las tareas, que abarcan múltiples puntos urbanos y zonas cercanas.