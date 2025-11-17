Chubut declaró el estado de emergencia climática por fuertes vientos de al menos 140 kilómetros por hora

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/comodoroMCR/status/1990461392605098131&partner=&hide_thread=false Defensa Civil y equipos municipales realizaron intervenciones por voladuras de techo en los barrios 30 de Octubre, Juan XXIII y Ceferino entre otros, además de la remoción de objetos desprendidos sobre la vía pública. (SIGUE) pic.twitter.com/hvidCWPKIQ — Municipalidad CR (@comodoroMCR) November 17, 2025

Debido a las circunstancias y al pronóstico del tiempo para los primeros día de la semana las autoridades chubutenses resolvieron suspender las clases y restringir la circulación por rutas y caminos rurales, además del establecimiento de protocolos de atención en centros médicos para garantizar la atención de guardia por sobre los turnos programados.

Los fuertes vientos y la condición desastrosa de la infraestructura obligó a suspender traslados que no fuesen indispensables, y a evitar las actividades recreativas y sociales de todo tipo.

comodoro rivadavia temporal 2

El tránsito quedó restringido para todo tipo de vehículos en la Ruta Nacional N° 3 Trelew-Lte. Santa Cruz y viceversa; Ruta Nacional N°26 Comodoro Rivadavia-empalme Ruta Nacional N°40 y viceversa; Ruta Nacional N°40 Gobernador Costa-Lte, Santa Cruz y viceversa; y Ruta Nacional N° 260 empalme Ruta Nacional N° 40-Lte. Chile y viceversa.