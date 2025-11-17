MinutoUno

Chubut declaró el estado de emergencia climática por fuertes vientos de al menos 140 kilómetros por hora

Se registraron destrozos en ciudades como Comodoro Rivadavia y alrededores. El Gobierno de Chubut suspendió las clases y limitó la circulación en rutas.

El Gobierno de Chubut declaró este lunes el estado de emergencia climática en toda la provincia debido a los fuertes vientos que llegaron a los 140 kilómetros por hora durante la jornada. El pronóstico del tiempo proporcionado por el Servicio Meteorológico Nacional incluye ráfagas de hasta 90km/h para este martes.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, compartió a través de sus redes sociales el anuncio sobre los alertas nivel rojo, naranja y amarillo emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional para este lunes, 17 de noviembre, por fuertes vientos.

Las zonas alrededor de Puerto Madryn, Rawson y prácticamente toda la costa de Chubut quedó en alerta amarillo, mientras el sur de la provincia -hasta llegar al Atlántico, donde afectó a Comodoro Rivadavia- quedó en rojo. La porción del centro y la cordillera quedó en naranja.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DcChubut/status/1990166798449381655&partner=&hide_thread=false

Durante la tarde del lunes se registraron destrozos, voladura de techos y caída de árboles, postes y otros elementos de infraestructura en ciudades como Comodoro Rivadavia, lo que motivó a las autoridades a proveer al público de una línea de emergencia:

Defensa Civil: 297-4040117 / 297-4042152

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/comodoroMCR/status/1990461392605098131&partner=&hide_thread=false

Debido a las circunstancias y al pronóstico del tiempo para los primeros día de la semana las autoridades chubutenses resolvieron suspender las clases y restringir la circulación por rutas y caminos rurales, además del establecimiento de protocolos de atención en centros médicos para garantizar la atención de guardia por sobre los turnos programados.

Los fuertes vientos y la condición desastrosa de la infraestructura obligó a suspender traslados que no fuesen indispensables, y a evitar las actividades recreativas y sociales de todo tipo.

comodoro rivadavia temporal 2

El tránsito quedó restringido para todo tipo de vehículos en la Ruta Nacional N° 3 Trelew-Lte. Santa Cruz y viceversa; Ruta Nacional N°26 Comodoro Rivadavia-empalme Ruta Nacional N°40 y viceversa; Ruta Nacional N°40 Gobernador Costa-Lte, Santa Cruz y viceversa; y Ruta Nacional N° 260 empalme Ruta Nacional N° 40-Lte. Chile y viceversa.

