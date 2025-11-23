Fin de semana largo en Mar del Plata y la Costa: fuerte movimiento pero con un gasto más moderado

En total, se estima que más de 1,4 millones de personas se movilizaron durante el fin de semana, con un impacto económico cercano a 228 mil millones de pesos.

Señales del mercado y desafíos de cara a la temporada 2026

Aunque el panorama general es optimista, algunas fuentes privadas miran con cautela. La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata reportó un 75% de ocupación al inicio del fin de semana, una cifra alta, pero con espacio para crecer. Según Daniel Scioli, las promociones de YPF y Banco Nación, sumadas a un fuerte movimiento en rutas de buses y aerolíneas, habrían impulsado este salto.

Por otro lado, fuentes oficiales señalan que si bien el turismo interno crece, los viajeros parecen más cuidadosos con el gasto.