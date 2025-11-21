Hallaron un cuerpo en Santa Cruz mientras continúa la búsqueda de los dos jubilados de Chubut

Búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut

Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69, fueron vistos por última vez el 11 de octubre, cuando emprendieron un viaje desde Comodoro Rivadavia rumbo a Camarones. Seis días después, el 17 de octubre, las autoridades hallaron la camioneta del hombre enterrada en una zona de difícil acceso de Rocas Coloradas, un área conocida por sus caminos irregulares y arcillosos, transitables solo con vehículos 4x4.

El vehículo estaba cerrado y en buen estado, pero sin rastros de los jubilados. En la caja había elementos de camping —carpa, garrafa y bidones de agua—, prolijamente ordenados, lo que llevó a descartar un robo o una huida improvisada.

Un video de la camioneta se difundió 20 días después de la desaparición. De acuerdo con los análisis técnicos, quienes iban dentro del vehículo eran efectivamente Kreder y Morales. Viajaban solos, sin acompañantes visibles.

Además, las imágenes permitieron a los investigadores determinar que, al menos en ese tramo de la ruta, la pareja no era perseguida por ningún vehículo. Este dato reforzó la hipótesis de un accidente o suceso posterior en solitario, y debilitó nuevamente la de un robo.

Tras la secuencia registrada por las cámaras, nada se supo de la pareja hasta el 17 de octubre, cuando la camioneta fue encontrada abandonada atascada en un cañadón, sin rastros de los ocupantes.

