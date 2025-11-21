Hallaron un cuerpo en Santa Cruz mientras continúa la búsqueda de los dos jubilados de Chubut
Los restos fueron encontrados en la zona de la costa. Serán peritados para conocer su identidad.
Mientras se amplía la búsqueda de Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69, desaparecidos hace más de un mes en Chubut, un cuerpo fue hallado en las costas de la provincia de Santa Cruz.
Autoridades indicaron que los restos fueron encontrados el jueves en el área costera y está siendo sometido a análisis forenses para determinar su identidad, según TN.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad de Chubut decidió mantener activo el operativo de búsqueda de los dos jubilados que desaparecieron mientras viajaban desde Comodoro Rivadavia hacia Camarones.
Los rastrillajes se ampliaron hacia zonas costeras y de difícil acceso con el uso de cuatriciclos, vehículos 4×4 y drones, y el apoyo de agentes de Fauna, investigadores del CONICET y personal de distintas instituciones que recorren las áreas en búsqueda de alguna pista para determinar qué sucedió con la pareja.
El ministro Héctor Iturrioz sostuvo que por el momento no se descarta ninguna hipótesis, aunque reconoció la falta de indicios concretos sobre el paradero de Pedro y Juana, desaparecidos desde el 11 de octubre. “Mi tesitura es que se los tragó el mar”, sostuvo. La investigación es conducida por el fiscal Cristian Olazábal.
Búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut
Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69, fueron vistos por última vez el 11 de octubre, cuando emprendieron un viaje desde Comodoro Rivadavia rumbo a Camarones. Seis días después, el 17 de octubre, las autoridades hallaron la camioneta del hombre enterrada en una zona de difícil acceso de Rocas Coloradas, un área conocida por sus caminos irregulares y arcillosos, transitables solo con vehículos 4x4.
El vehículo estaba cerrado y en buen estado, pero sin rastros de los jubilados. En la caja había elementos de camping —carpa, garrafa y bidones de agua—, prolijamente ordenados, lo que llevó a descartar un robo o una huida improvisada.
Un video de la camioneta se difundió 20 días después de la desaparición. De acuerdo con los análisis técnicos, quienes iban dentro del vehículo eran efectivamente Kreder y Morales. Viajaban solos, sin acompañantes visibles.
Además, las imágenes permitieron a los investigadores determinar que, al menos en ese tramo de la ruta, la pareja no era perseguida por ningún vehículo. Este dato reforzó la hipótesis de un accidente o suceso posterior en solitario, y debilitó nuevamente la de un robo.
Tras la secuencia registrada por las cámaras, nada se supo de la pareja hasta el 17 de octubre, cuando la camioneta fue encontrada abandonada atascada en un cañadón, sin rastros de los ocupantes.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario