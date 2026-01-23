Chubut: se intensifican los incendios por la ola de calor, la sequía y los vientos que azotan la región

Según trascendió, al mismo tiempo el mandatario chubutense habría solicitado al Gobierno Nacional la remoción de las autoridades del Parque Nacional Los Alerces, donde se producen los focos ígneos que ha han consumido miles de hectáreas de bosques nativos.

La solicitud habría sido formulada luego de que entidades vinculadas a la industria turística de su provincia hicieran el mismo pedido al presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), acusando al intendente del área protegida de “negligencia” en el manejo de la catástrofe ambiental.