Cierran un tramo de avenida Lugones: cuáles son las alternativas y desvíos
El tránsito permanecerá cerrado durante ocho horas por obras que se llevan a cabo en el nuevo Puente Labruna.
La avenida Lugones estará cerrada al tránsito a la altura de la avenida Udaondo desde este miércoles a las 22 y hasta las 6 de la mañana del jueves como consecuencia de las obras de ampliación del Puente Labruna. El operativo contempla recorridos alternativos y desvíos en una zona clave de Núñez.
El corte total estará a cargo de Autopistas Urbanas SA (AUSA) y se realizará con el objetivo de montar seis vigas de gran tamaño sobre las pilas que se construyeron en ambos costados de la avenida. Cada una de estas piezas mide 28 metros de largo, 80 centímetros de ancho y 1,40 metros de alto, además de pesar 47 toneladas.
Las estructuras formarán parte del nuevo tramo de la nueva Rama Sur del Puente Labruna, la cual permitirá conectar de manera directa la autopista Cantilo con Udaondo y Lugones.
Corte en avenida Lugones: cuáles serán los desvíos
Durante las ocho horas que permanezca interrumpido el tránsito en ese tramo de avenida Lugones, se implementarán distintos recorridos alternativos según la categoría de tamaño del vehículo.
• Los automóviles y demás vehículos livianos serán desviados hacia la avenida Udaondo y luego por la avenida Del Libertador. Desde ahí podrán volver a incorporarse a Lugones a través de los accesos de Ombúes o Dorrego.
• El tránsito pesado será desviado previamente desde la avenida General Paz hacia la salida de la avenida Del Libertador.
Nuevo Puente Labruna en Núñez: cambiaron sentidos de calles y recorridos de colectivos
El nuevo puente, que ahora tiene dos carriles por sentido, busca mejorar la conexión entre el estadio de River, Ciudad Universitaria, el Parque de la Innovación y las avenidas Lugones y Cantilo.
• Avenida Udaondo es mano única desde Lugones hacia avenida Libertador.
• La nueva salida desde Libertador hacia Lugones es por Campos Salles.
Las líneas de colectivos 28 y 42 también modificaron sus recorridos:
• Para ir hacia Libertador, seguirán utilizando Udaondo.
• En sentido contrario, hacia Lugones, Cantilo y Ciudad Universitaria, circulan por Campos Salles.
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