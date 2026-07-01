Cierran un tramo de avenida Lugones: cuáles son las alternativas y desvíos

• El tránsito pesado será desviado previamente desde la avenida General Paz hacia la salida de la avenida Del Libertador.

Nuevo Puente Labruna en Núñez: cambiaron sentidos de calles y recorridos de colectivos

Las obras en el nuevo Puente Labruna

El nuevo puente, que ahora tiene dos carriles por sentido, busca mejorar la conexión entre el estadio de River, Ciudad Universitaria, el Parque de la Innovación y las avenidas Lugones y Cantilo.

• Avenida Udaondo es mano única desde Lugones hacia avenida Libertador.

• La nueva salida desde Libertador hacia Lugones es por Campos Salles.

Las líneas de colectivos 28 y 42 también modificaron sus recorridos:

• Para ir hacia Libertador, seguirán utilizando Udaondo.

• En sentido contrario, hacia Lugones, Cantilo y Ciudad Universitaria, circulan por Campos Salles.