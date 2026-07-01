Así fue el violento desalojo de trabajadores en la CNEA por parte de la Gendarmería
El gobierno de Javier Milei avanzó con 170 despidos en la CNEA. ATE encabezó una protestas que fue duramente reprimida por Gendarmería.
Frente a la decisión del gobierno de Javier Milei de avanzar con 170 nuevos despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) encabezó una ocupación pacífica dela sede central ubicada en el barrio porteño de Núñez que fue duramente reprimida por efectivos de Gendarmería Nacional al mando de la ministra de Seguridad libertaria, Alejandra Monteoliva.
Entre los despidos en la sede de Núñez y las del Centro Atómico Bariloche 170 trabajadores con contratos precarios (sobre un universo de 340 en esa misma situación de precariedad) que concluían el 30 de junio quedaron en la calle y el gobierno libertario profundiza así su ajuste sobre el sector.
La jornada estuvo marcada por momentos de máxima tensión en la sede central del organismo, sobre la avenida del Libertador al 8200 en Núñez, donde efectivos de Gendarmería Nacional desalojaron por la fuerza a los trabajadores.
Durante el operativo de represión libertaria el presidente de la CNEA, Martín Porro, huyó del edificio escoltado por efectivos de Gendarmería, en medio de los abucheos y reclamos de los trabajadores. Las notificaciones de despido fueron enviadas por correo electrónico y mediante cartas documento, confirmando las advertencias que desde hacía días venían realizando los gremios sobre un ajuste que rondaría los 200 despidos dentro del organismo.
La diputada nacional y ex presidenta de la CNEA, Adriana Serquis, calificó la decisión como “arbitraria y sin fundamento” y responsabilizó a Porro y al secretario de Asuntos Nucleares, Federico Napoli, de avanzar con el vaciamiento del organismo. “Esto no se puede llevar a cabo deteriorando aún más la institución y expulsando a los profesionales que tanto invertimos en formar. Dejen de mentir”, afirmó.
Serquis recordó además que hace apenas un mes la Secretaría de Asuntos Nucleares había presentado los “Lineamientos de la Política Nuclear Argentina 2026”, un documento que plantea como objetivos fortalecer las exportaciones nucleares de alto valor agregado y preservar las capacidades tecnológicas del país. “Es imposible cumplir esas metas si al mismo tiempo se desmantela el principal organismo del sector”, sostuvo durante una reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, donde la oposición también cuestionó los despidos.
Los despidos se enmarcan en el plan de desguace del Estado impulsado por el gobierno Milei. Desde el inicio de la gestión libertaria ya fueron despedidos más de 71 mil trabajadores del sector público, mientras que en la CNEA la planta de personal se redujo de 645 trabajadores a 272.
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