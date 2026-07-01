Así fue el violento desalojo de trabajadores en la CNEA por parte de la Gendarmería

La diputada nacional y ex presidenta de la CNEA, Adriana Serquis, calificó la decisión como “arbitraria y sin fundamento” y responsabilizó a Porro y al secretario de Asuntos Nucleares, Federico Napoli, de avanzar con el vaciamiento del organismo. “Esto no se puede llevar a cabo deteriorando aún más la institución y expulsando a los profesionales que tanto invertimos en formar. Dejen de mentir”, afirmó.

Serquis recordó además que hace apenas un mes la Secretaría de Asuntos Nucleares había presentado los “Lineamientos de la Política Nuclear Argentina 2026”, un documento que plantea como objetivos fortalecer las exportaciones nucleares de alto valor agregado y preservar las capacidades tecnológicas del país. “Es imposible cumplir esas metas si al mismo tiempo se desmantela el principal organismo del sector”, sostuvo durante una reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, donde la oposición también cuestionó los despidos.

Los despidos se enmarcan en el plan de desguace del Estado impulsado por el gobierno Milei. Desde el inicio de la gestión libertaria ya fueron despedidos más de 71 mil trabajadores del sector público, mientras que en la CNEA la planta de personal se redujo de 645 trabajadores a 272.