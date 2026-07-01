Mendoza: ofrecen una millonaria recompensa para dar con el paradero de un abogado desaparecido

Uno de esos registros corresponde al 2 de febrero de 2023 a las 19:48, cuando una señal fue captada por una antena ubicada en la zona de Canota, en la localidad de Villavicencio, departamento de Las Heras.

La madre de Guzmán, a través de sus abogados, ha impulsado nuevas diligencias en el expediente. Por su pedido, la fiscalía emitió un oficio dirigido a la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas.

Nataniel Ricardo Guzmán, abogado del Poder Judicial de Mendoza, permanece desaparecido desde enero de 2023.

El objetivo es obtener información actualizada sobre el requerimiento realizado a la empresa Google LLC, que podría aportar datos al acceder al contenido de una cuenta de correo electrónicoasociados al abogado. La solicitud de acceso a una cuenta de correo y a un teléfono celular busca rastrear movimientos y contactos que puedan arrojar nuevas pistas sobre el destino de Guzmán.

En paralelo, la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP)recibió una solicitud para enviar a la fiscalía información que fue requerida el 24 de abril de 2026, lo que demuestra la persistencia de los familiares y del equipo judicial por mantener activa la búsqueda.

Canales para aportar información



Las autoridades recordaron que cualquier persona que posea datos relevantes puede comunicarse de forma anónima a las líneas habilitadas por la investigación.

La causa continúa en investigación mientras se mantienen los esfuerzos para determinar el paradero del abogado desaparecido.