Mendoza: ofrecen una millonaria recompensa para dar con el paradero de un abogado desaparecido
Nataniel Ricardo Guzmán fue visto por última vez en enero de 2023. La provincia busca pistas sobre su paradero y ha elevado la recompensa a $12.500.000.
Nataniel Ricardo Guzmán, abogado del Poder Judicial de Mendoza, desapareció hace 3 años. El joven nacido en Jujuy y residente en Mendoza, fue visto por última vez el 27 de enero de 2023, y desde entonces desapareció.
En este marco, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza decidió actualizar la recompensa para quien aporte información sobre el caso a $12.500.000. La investigación, liderada por la Fiscalía de Homicidios, se ha centrado en reconstruir los movimientos y comunicaciones del abogado en los días previos a su desaparición.
La medida fue informada en las últimas horas por el Ministerio Público Fiscal provincial, que precisó que el incentivo económico estará dirigido a toda persona que aporte datos relevantes para el avance de la causa.
Investigación activa desde 2023
El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional. Según consta en el expediente, la última comunicación conocida del abogado se registró el 27 de enero de 2023, cuando mantuvo contacto por WhatsApp en horas del mediodía.
En el marco de la investigación, también se incorporaron registros aportados por la empresa de telefonía, a partir de los cuales se obtuvieron datos sobre las últimas conexiones del dispositivo del abogado.
Uno de esos registros corresponde al 2 de febrero de 2023 a las 19:48, cuando una señal fue captada por una antena ubicada en la zona de Canota, en la localidad de Villavicencio, departamento de Las Heras.
La madre de Guzmán, a través de sus abogados, ha impulsado nuevas diligencias en el expediente. Por su pedido, la fiscalía emitió un oficio dirigido a la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas.
El objetivo es obtener información actualizada sobre el requerimiento realizado a la empresa Google LLC, que podría aportar datos al acceder al contenido de una cuenta de correo electrónicoasociados al abogado. La solicitud de acceso a una cuenta de correo y a un teléfono celular busca rastrear movimientos y contactos que puedan arrojar nuevas pistas sobre el destino de Guzmán.
En paralelo, la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP)recibió una solicitud para enviar a la fiscalía información que fue requerida el 24 de abril de 2026, lo que demuestra la persistencia de los familiares y del equipo judicial por mantener activa la búsqueda.
Canales para aportar información
Las autoridades recordaron que cualquier persona que posea datos relevantes puede comunicarse de forma anónima a las líneas habilitadas por la investigación.
La causa continúa en investigación mientras se mantienen los esfuerzos para determinar el paradero del abogado desaparecido.
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