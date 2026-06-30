Qué pasó entre Sofi Martínez y los jugadores de la Selección Argentina: "Hubo turbulencias"

En medio de su relato, Varela también sumó otro rumor que circula desde hace tiempo y que involucraría a Sofi con otro integrante de la Selección Argentina que estaría en pareja. La periodista aclaró que se trataría de una supuesta situación más cercana a una aventura que a un romance formal.

“Habrían tenido algo en el aire, se habla de un avión. Pero eso no se puede contar”, lanzó Varela. Y agregó: “No sé si podemos dar nombres, porque es picante. Se habla de un pequeño romance en un vuelo, hubo turbulencias”.

Las declaraciones volvieron a abrir el debate alrededor de Sofi Martínez y su vínculo con el mundo de la Selección, aunque hasta el momento se trata únicamente de versiones y comentarios surgidos en el ámbito mediático.