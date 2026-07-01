Ladrones intentaron robar en una casa de La Plata, pero el dueño los echó a los tiros

Vecinos de San Carlos indicaron que, incluso luego de este episodio, los mismos jóvenes habrían intentado abrir autos en el barrio. Además, aseguraron que dos días después otro vecino sorprendió a un delincuente cuando intentaba abrir su vehículo a plena luz del día.

En ese sentido, indicaron que pese a presentar las denuncias correspondientes, desde la comisaría local no enviaron patrulleros ni efectivos para reforzar la vigilancia. Aseguran que el oeste de la ciudad se convirtió en una “zona liberada”.

A esto se le suma un problema territorial en San Carlos, que para los vecinos es un factor de riesgo. Según indicaron, en el barrio todavía quedan varios terrenos sin lotear lo que, plantean, facilita el accionar de quienes ingresan a la zona para cometer robos.