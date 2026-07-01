Ladrones intentaron robar en una casa de La Plata, pero el dueño los echó a los tiros
El propietario disparó once veces y logró ahuyentar a los dos delincuentes sin que concretaran el robo. Todo quedó filmado.
Cansado de los reiterados episodios de inseguridad, el dueño de una casa en la localidad de San Carlos, partido de La Plata, logró ahuyentar a los tiros a dos delincuentes que intentaron ingresar a su vivienda. Toda la secuencia quedó filmada.
El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes 26 de junio y los ladrones huyeron despavoridos sin poder concretar el robo. Según quedó registrado en un video grabado por una cámara de seguridad de la zona, todo se inició a las 2.30, en el sector comprendido entre las calles 34 a 36 y 140 a 142, cuando dos jóvenes que circulaban en bicicleta intentaron ingresar a la vivienda.
Tanto las imágenes como el audio del video son impactantes. En la secuencia, que dura casi dos minutos, se escuchan gritos, insultos, corridas y once disparos efectuados por la víctima para repeler el robo.
Gritos, corridas y tiros: así fue el intento de robo en La Plata
"El dueño de la casa los escuchó y terminaron a los tiros", relató un vecino en diálogo con el medio local 0221. Según la reconstrucción del caso, al escuchar los disparos los delincuentes terminaron huyendo por calle 34, logrando escapar a las corridas.
El hecho se dio en medio de una seguidilla de robos denunciados en los últimos días en la zona oeste de La Plata.
Vecinos de San Carlos indicaron que, incluso luego de este episodio, los mismos jóvenes habrían intentado abrir autos en el barrio. Además, aseguraron que dos días después otro vecino sorprendió a un delincuente cuando intentaba abrir su vehículo a plena luz del día.
En ese sentido, indicaron que pese a presentar las denuncias correspondientes, desde la comisaría local no enviaron patrulleros ni efectivos para reforzar la vigilancia. Aseguran que el oeste de la ciudad se convirtió en una “zona liberada”.
A esto se le suma un problema territorial en San Carlos, que para los vecinos es un factor de riesgo. Según indicaron, en el barrio todavía quedan varios terrenos sin lotear lo que, plantean, facilita el accionar de quienes ingresan a la zona para cometer robos.
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