Procesaron con prisión preventiva a la presunta viuda negra acusada de asesinar al socio de Martín Menem

Los videos muestran cómo la imputada ingresó al edificio junto a Osorio Peñaloza y luego se retiró sola, con llaves en sus manos y una bolsa que no llevaba al ingresar. Poco después, amigos preocupados por la falta de respuesta del directivo descubrieron su cuerpo.

Para los investigadores, Olmedo habría colocado un medicamento, presuntamente clonazepam, en una bebida consumida por Osorio. Efectivos de la División Toxicología y Química Forense de la Policía de la Ciudad detectaron rastros de esa sustancia en una de las copas secuestradas en la cocina durante las pericias realizadas en la vivienda.

Con todo ese cuadro probatorio, la jueza González concluyó que "los elementos afirmativos de culpabilidad que existen respecto de la imputada son francamente superiores a los negativos" y remarcó que la reconstrucción de los hechos permitió ubicar a Olmedo como la única persona que permaneció junto a Osorio durante el lapso inmediatamente anterior al fallecimiento.

Sabrina Olmedo dejó el departamento de Daniel Osorio casi una hora después de haberlo desvanecido con una dosis del somnífero, huyó en un auto de aplicación de viajes directo hasta su casa de José C. Paz en la provincia de Buenos Aires.

Del allanamiento a la casa de Olmedo, se secuestraron celulares, dispositivos electrónicos, medicamentos, blísteres y comprimidos de distintas drogas de venta bajo receta. Dato no menor es que durante su detención, Sabrina habría intentado desprenderse de uno de sus teléfonos, cosa que da a entender que no solo quería eliminar prueba y probablemente habría más involucrados dentro de la modalidad delictiva que ejercía.

Durante su indagatoria, a la mujer se le enrostraron todas estas pruebas. Asistida por defensa oficial, Olmedo optó por no ejercer su derecho a la defensa, ni tampoco contestar preguntas ni de la jueza González ni del fiscal Eduardo Cubría.

No obstante, la jueza aclaró que la investigación permanece abierta y que todavía restan incorporar informes toxicológicos, estudios científicos y nuevas medidas probatorias que permitirán determinar con mayor precisión el mecanismo que provocó la muerte de Daniel Osorio Peñaloza.