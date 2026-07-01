Procesaron con prisión preventiva a la presunta viuda negra acusada de asesinar al socio de Martín Menem
Se trata de Anabela Sabrina Olmedo, acusada del homicidio y robo de Daniel Antonio Osorio Peñaloza.
La jueza Paula González procesó con prisión preventiva a Anabela Sabrina Olmedo, de 33 años, por la muerte del empresario venezolano Daniel Antonio Osorio Peñaloza, amigo del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, durante un robo ocurrido el 6 de junio en su departamento del barrio porteño de Caballito.
La imputada enfrenta cargos por homicidio “criminis causae”–matar para facilitar otro delito, en este caso un robo– y robo agravado.
Osorio Peñaloza, gerente general de GenTech Argentina y socio cercano del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue hallado sin vida en su departamento de la avenida Díaz Vélez, en el barrio porteño de Caballito.
Las pericias médicas y forenses determinaron que murió a raíz de congestión y edema pulmonar y encefálico, un cuadro que, según la investigación, habría sido provocado por la ingesta de clonazepam suministrado de manera clandestina.
Según Infobae, la investigación concluyó –a partir de pericias toxicológicas y cámaras de seguridad– que Olmedo fue la última persona que estuvo con la víctima entre las 7:39 y las 8:42 de la mañana del día de su muerte.
Los videos muestran cómo la imputada ingresó al edificio junto a Osorio Peñaloza y luego se retiró sola, con llaves en sus manos y una bolsa que no llevaba al ingresar. Poco después, amigos preocupados por la falta de respuesta del directivo descubrieron su cuerpo.
Para los investigadores, Olmedo habría colocado un medicamento, presuntamente clonazepam, en una bebida consumida por Osorio. Efectivos de la División Toxicología y Química Forense de la Policía de la Ciudad detectaron rastros de esa sustancia en una de las copas secuestradas en la cocina durante las pericias realizadas en la vivienda.
Con todo ese cuadro probatorio, la jueza González concluyó que "los elementos afirmativos de culpabilidad que existen respecto de la imputada son francamente superiores a los negativos" y remarcó que la reconstrucción de los hechos permitió ubicar a Olmedo como la única persona que permaneció junto a Osorio durante el lapso inmediatamente anterior al fallecimiento.
Sabrina Olmedo dejó el departamento de Daniel Osorio casi una hora después de haberlo desvanecido con una dosis del somnífero, huyó en un auto de aplicación de viajes directo hasta su casa de José C. Paz en la provincia de Buenos Aires.
Del allanamiento a la casa de Olmedo, se secuestraron celulares, dispositivos electrónicos, medicamentos, blísteres y comprimidos de distintas drogas de venta bajo receta. Dato no menor es que durante su detención, Sabrina habría intentado desprenderse de uno de sus teléfonos, cosa que da a entender que no solo quería eliminar prueba y probablemente habría más involucrados dentro de la modalidad delictiva que ejercía.
Durante su indagatoria, a la mujer se le enrostraron todas estas pruebas. Asistida por defensa oficial, Olmedo optó por no ejercer su derecho a la defensa, ni tampoco contestar preguntas ni de la jueza González ni del fiscal Eduardo Cubría.
No obstante, la jueza aclaró que la investigación permanece abierta y que todavía restan incorporar informes toxicológicos, estudios científicos y nuevas medidas probatorias que permitirán determinar con mayor precisión el mecanismo que provocó la muerte de Daniel Osorio Peñaloza.
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