Cinco presos se fugaron de una comisaría en Isidro Casanova

Al momento del incidente, se encontraba de servicio la oficial ayudante Mara Ayelén Ibalo, mientras que la sargento Lucila Daniela Balmaceda cumplía funciones como guardia de calabozo. En tanto, el comisario Juan Gorbarán, titular de la seccional, no estaba en el lugar y había dejado la dependencia a las 21:30.

En el caso tomó intervención el fiscal Gastón Bianchi, de la UFI N°3 del Departamento Judicial La Matanza, quien se presentó en la comisaría junto con personal de Gendarmería Nacional para realizar las pericias correspondientes.

La fiscalía dispuso que se inicie una Investigación Penal Preparatoria (IPP) por “evasión culposa”.

Aunque en un primer momento no se adoptaron medidas contra las policías, más tarde, por orden de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) de la Policía de Provincia de Buenos Aires se ordenó que la oficial y la sargento sean desafectadas del servicio a modo preventivo mientras se investiga la fuga.