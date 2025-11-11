Mapa en vivo de las lluvias en Buenos Aires: a qué hora serán las más fuertes este martes
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada inestable en el AMBA con chaparrones y tormentas aisladas.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amaneció este martes con cielo nublado y un clima inestable, marcado por la presencia de lluvias y tormentas aisladas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada con precipitaciones intermitentes, especialmente durante la tarde y la noche, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 27 grados.
El organismo detalló que las lluvias podrían ser intensas en algunos sectores del conurbano bonaerense, por lo que se recomienda precaución en la circulación, especialmente en rutas y avenidas con acumulación de agua. Las ráfagas de viento del sector sudeste podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora, generando condiciones algo más frescas hacia el final del día.
De esta forma, tras el paso de las tormentas, el AMBA se encamina hacia un cierre de semana más estable y con temperaturas ideales para actividades al aire libre, aunque el SMN recordó que, en esta época del año, los cambios bruscos son habituales y es importante mantenerse atentos a las actualizaciones diarias del pronóstico.
Mapa en vivo de las lluvias de este martes
El pronóstico extendido para el resto de la semana
El miércoles se presentará con una marcada mejora: el SMN pronostica cielo parcialmente nublado durante la madrugada y algo nublado en el resto de la jornada. No se esperan nuevas lluvias y la temperatura mínima descenderá a 11 grados, mientras que la máxima alcanzará los 26, configurando un día agradable.
Para el jueves, las condiciones del tiempo serán aún más estables, con cielo despejado y una amplitud térmica moderada: la mínima rondará los 14 grados y la máxima los 26. En tanto, el viernes se anticipa como la jornada más calurosa de la semana, con cielo algo a parcialmente nublado y marcas que podrían llegar a los 29 grados.
El pronóstico extendido indica que el fin de semana mantendría el buen tiempo, con temperaturas templadas y sin lluvias a la vista. Los especialistas señalaron que este comportamiento responde a un patrón típico de primavera, con alternancia de días húmedos e inestables seguidos de mejoras sostenidas.
