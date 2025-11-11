Mapa en vivo de las lluvias en Buenos Aires: a qué hora serán las más fuertes este martes

Para el jueves, las condiciones del tiempo serán aún más estables, con cielo despejado y una amplitud térmica moderada: la mínima rondará los 14 grados y la máxima los 26. En tanto, el viernes se anticipa como la jornada más calurosa de la semana, con cielo algo a parcialmente nublado y marcas que podrían llegar a los 29 grados.