Un influencer fitness denunció que "la mafia de los suplementos" atacó a su abuela de 95 años
Según Pablo Pizzurno, un grupo de desconocidos le preguntó a la anciana por él y cuando se enteraron de que no estaba en la casa la golpearon en la cara.
El influencer del fitness Pablo Pizzurno denunció esta semana que un grupo de desconocidos atacó a golpes a su abuela de 95 años en un claro intento de amedrentarlo por su trabajo en redes sociale, donde analiza el contenido y efecto de los suplementos dietarios o nutricionales.
Pizzurno, que tiene más de 253.000 seguidores en su perfil personal de Instagram, produce contenidos para otras dos cuentas: "Proyecto suplemento" y "Proyecto alimentos".
Según el influencer, justamente fue la cuenta sobre sumplementos dietarios -muchos de los cuales están orientados a deportistas con promesas de resultados excepcionales- motivó un ataque de "la mafia" de los creadores de productos de ese sector.
"Tocaron timbre en mi casa, en la Ciudad de Buenos Aires. Yo no vivo más ahí. Mi abuela vive en la planta baja, tiene 95 años. Atendió (la puerta), le preguntaron por mí y dijo que yo no vivo más ahí y le pegaron una trompada", relató Pizzurno en un video publicado el lunes de esta semana.
"Porque dice que con el Proyecto Suplementos me mandaban un mensaje", intentó explicar el influencer, quien luego aclaró por escrito que lleva dos años lidiando con la desagradable reacción de las empresas que comercializan los sumplementos.
"Se cayó contra el suelo, me amenazaron de muerte, me mandaron carta documento, me escribieron por Whatsapp, me quieren generar un montón de kilombo por todos lados, atacan a mi familia... Yo me cansé, no aguanto más", expresó.
Visiblemente afectado, Pizzurno reveló sus intentos de obtener un mayor apoyo más allá de cualquier denuncia policial que pudiera hacer y aseguró que "no hay ni un político que me ayude, no hay ni un canal de televisión que se haya tomado el trabajo de escuchar dos segundos".
"Mi familia tiene miedo, son unos hijos de puta", señaló el hombre antes de aclarar: "Estoy muy cerca de encontrar quiénes están detrás de todo esto, vamos a dejar que avancen las investigaciones, pero voy a tener que dejar por pedido de mi familia, pero sepan lo que hay detrás de los alimentos, de los suplementos".
La Justicia porteña comenzó a actuar de oficio en el caso de la denuncia pública por amenazas de muerte y por el ataque a la anciana, pero mientras tanto Pizzurno reveló que está involucrado en otra causa.
En sus mensajes posteriores, vía texto, Pizzurno aclaró que sigue involucrado con la investigación judicial sobre "la mafia de los sumplementos" y adelantó que "en esto pueden caer dueños de empresas de suplementos y un influencer muy, muy famoso. Que tiene un equipo atrás muy grande".
