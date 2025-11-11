Un influencer fitness denunció que "la mafia de los suplementos" atacó a su abuela de 95 años

influencer abuela

"Se cayó contra el suelo, me amenazaron de muerte, me mandaron carta documento, me escribieron por Whatsapp, me quieren generar un montón de kilombo por todos lados, atacan a mi familia... Yo me cansé, no aguanto más", expresó.

Visiblemente afectado, Pizzurno reveló sus intentos de obtener un mayor apoyo más allá de cualquier denuncia policial que pudiera hacer y aseguró que "no hay ni un político que me ayude, no hay ni un canal de televisión que se haya tomado el trabajo de escuchar dos segundos".

influencer abuela

"Mi familia tiene miedo, son unos hijos de puta", señaló el hombre antes de aclarar: "Estoy muy cerca de encontrar quiénes están detrás de todo esto, vamos a dejar que avancen las investigaciones, pero voy a tener que dejar por pedido de mi familia, pero sepan lo que hay detrás de los alimentos, de los suplementos".

La Justicia porteña comenzó a actuar de oficio en el caso de la denuncia pública por amenazas de muerte y por el ataque a la anciana, pero mientras tanto Pizzurno reveló que está involucrado en otra causa.

influencer abuela

En sus mensajes posteriores, vía texto, Pizzurno aclaró que sigue involucrado con la investigación judicial sobre "la mafia de los sumplementos" y adelantó que "en esto pueden caer dueños de empresas de suplementos y un influencer muy, muy famoso. Que tiene un equipo atrás muy grande".