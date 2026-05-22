Clínica trucha de González Catán: hallan sellos médicos en el auto del padre del principal imputado
El hallazgo fue realizado en el marco de la investigación por la red de clínicas truchas, farmacias y ambulancias vinculadas a la firma “Argentina Salud” propiedad de Alberto Rubén Santarceri.
Como ya se informó, la muerte de un hombre identificado como Héctor Navarro y la denuncia presentada por una cirujana permitió desbaratar una presunta red de clínicas, farmacias y servicios de ambulancias clandestinas que operaban en la localidad bonaerense de González Catán, vinculadas a la firma “Argentina Salud”.
En la causa develada este jueves ya hay seis personas detenidas, entre ellas Alberto Rubén Santarceri, el empresario de 57 años señalado como el dueño de la mencionada firma, y en las últimas horas los investigadores hallaron una valija llena de sellos médicos en el baúl del auto del padre del principal imputado.
Según se desprende de la causa, varias personas que decían ser médicos y atendían a pacientes en el lugar utilizaban la misma matrícula médica, que figuraba en los sellos ahora secuestrados por la Justicia.
Los investigadores detectaron el uso sistemático de matrículas y sellos usurpados de más de 50 profesionales de la salud, además de la contratación de falsos médicos, camilleros y farmacéuticos, quienes operaban al menos desde 2022.
Santarceri fue detenido junto a otros cinco sospechosos, entre ellos su esposa y sus dos hijos, durante una serie de allanamientos realizados en distintas localidades de La Matanza y en el sur del conurbano por orden del fiscal interviniente y realizados por efectivos de la Policía Federal.
En total fueron demoradas 29 personas, seis de las cuales fueron imputadas y permanecen detenidas: Santarceri y sus hijos Brian Marcelo Santarceri y Nicolás Alberto Santarceri, Noelia Sofía Edith Luna, Gabriel Musse y Dunia Mercedes Suazo Pulido, todos ellos vinculados a una organización criminal que utilizaba la fachada sanitaria sin habilitación del Ministerio de Salud bonaerense ni autoridades nacionales, para “lavar” fondos obtenidos mediante robos de camiones en rutas.
La causa está a cargo de la Unidad Fiscal Descentralizada N°1 de Gregorio de Laferrere, encabezada por el fiscal Fernando Garate, mientras que tareas investigativas fueron realizadas por la División Investigación del Robo Organizado de la Federal, dependiente del Departamento Federal de Investigaciones.
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