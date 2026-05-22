Clínica trucha de González Catán: hallan sellos médicos en el auto del padre del principal imputado

Santarceri fue detenido junto a otros cinco sospechosos, entre ellos su esposa y sus dos hijos, durante una serie de allanamientos realizados en distintas localidades de La Matanza y en el sur del conurbano por orden del fiscal interviniente y realizados por efectivos de la Policía Federal.

En total fueron demoradas 29 personas, seis de las cuales fueron imputadas y permanecen detenidas: Santarceri y sus hijos Brian Marcelo Santarceri y Nicolás Alberto Santarceri, Noelia Sofía Edith Luna, Gabriel Musse y Dunia Mercedes Suazo Pulido, todos ellos vinculados a una organización criminal que utilizaba la fachada sanitaria sin habilitación del Ministerio de Salud bonaerense ni autoridades nacionales, para “lavar” fondos obtenidos mediante robos de camiones en rutas.

La causa está a cargo de la Unidad Fiscal Descentralizada N°1 de Gregorio de Laferrere, encabezada por el fiscal Fernando Garate, mientras que tareas investigativas fueron realizadas por la División Investigación del Robo Organizado de la Federal, dependiente del Departamento Federal de Investigaciones.