Clausuraron un boliche en Brandsen y rescataron 100 gallos que eran usados en peleas

La justicia bonaerense detuvo a 27 personas en un operativo el apoyo de brigadas de la Dirección de Delitos Complejos de la Superintendencia de Investigaciones Federales.

Todos los detenidos son hombres mayores de edad de nacionalidad argentina, pero sólo uno de ellos sería el organizador oficial de los eventos, a quien le corresponderían los cargos más graves.

Durante el allanamiento se secuestraron dos teléfonos celulares, 9 millones de pesos, cuatro trofeos y otra documentación que hace a la causa judicial, y todo, incluidos los detenidos, quedó a disposición del juez de La Plata.

Mientras tanto, los gallos fueron trasladados a "una granja acondicionada para su recuperación y cuidado", informó el diario Clarín.