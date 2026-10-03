Lomas de Zamora: un hombre fue asesinado a puñaladas tras ser denunciado por abuso de una menor
El hombre fue identificado como Fabián Norberto Sosa, vecino de la zona de 34 años, quien habría sido atacado a puñaladas por el hermano de la menor que presunta violó en su domicilio.
Un hombre de 34 años fue asesinado a puñaladas en la localidad Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, luego de que una adolescente de 14 años lo denunciara un presunto abuso sexual; episodio por cual ya hay un detenido.
El hecho ocurrió el viernes último, luego de que familiares de la menor comenzaron a buscarla luego de que se retirara sin avisar de la vivienda de su abuela, donde residía desde hacía aproximadamente dos semanas.
Poco después, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de la adolescente junto a un hombre dentro de una propiedad ubicada en inmediaciones de las calles Martell y Miatello, en la mencionada localidad de la zona sur del Gran Buenos Aires.
Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron a la adolescente dentro de la vivienda de Fabián Norberto Sosa, vecino de la zona de 34 años. Según la información reunida durante las primeras horas de la investigación, la joven se encontraba vestida y recostada sobre una cama.
El sujeto, que presentaba heridas punzocortantes en el abdomen y en el musco izquierdo, fue trasladado al Hospital Dr. Oscar Alende de Ingeniero Budge, donde falleció tras sufrir una descompensación a raíz de las lesiones.
A partir de los testimonios reunidos, los investigadores de la Delegación Departamental de Investigaciones de Lomas de Zamora identificaron como presunto autor del ataque al hermano de la adolescente, de 18 años, quien fue detenido por el homicidio, mientras que la propiedad habría sido incendiada por vecinos luego de que la familia encontrara a la joven.
La causa por la muerte de Sosa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°19 de Lomas de Zamora, mientras que la denuncia por el presunto abuso sexual es investigada de manera paralela por la UFIJ N°9.
Según fuentes vinculadas al expediente, Sosa tenía antecedentes en una causa por delitos sexuales iniciada en 2012 y había estado detenido en la Unidad Penal N°32 de Florencio Varela.
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