Lomas de Zamora: un hombre fue asesinado a puñaladas tras ser denunciado por abuso de una menor

A partir de los testimonios reunidos, los investigadores de la Delegación Departamental de Investigaciones de Lomas de Zamora identificaron como presunto autor del ataque al hermano de la adolescente, de 18 años, quien fue detenido por el homicidio, mientras que la propiedad habría sido incendiada por vecinos luego de que la familia encontrara a la joven.

La causa por la muerte de Sosa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°19 de Lomas de Zamora, mientras que la denuncia por el presunto abuso sexual es investigada de manera paralela por la UFIJ N°9.

Según fuentes vinculadas al expediente, Sosa tenía antecedentes en una causa por delitos sexuales iniciada en 2012 y había estado detenido en la Unidad Penal N°32 de Florencio Varela.