Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 13 de diciembre
De acuerdo a lo señalado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado ultra caluroso finalizará con tormentas. Todos los detalles.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa jornadas sumamente calurosas, con temperaturas que superan ampliamente los 30 grados, algo que tendrá su fin -al menos, temporal- pronto. De acuerdo a lo señalado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el termómetro de este sábado oscilará entre los 23 y 33 grados, pero las tormentas aisladas que se esperan para la noche provocarán el abrupto descenso de temperaturas hacia el domingo.
Además, se esperan ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora provenientes del sector Este, hacia la noche.
Pronóstico para el domingo: cierre de fin de semana lluvioso
Para la última jornada del fin de semana, se esperan temperaturas que oscilen entre los 18 y 24 grados, cuando nuevamente las tormentas aisladas estén presentes. Hacia la noche, por su parte, habrá chaparrones, y las lluvias no se extenderán al día lunes, aunque sí cambiarán por completo la térmica que se venía sintiendo.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico indicó que el domingo habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos y frecuente actividad eléctrica.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario