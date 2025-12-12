Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 13 de diciembre

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa jornadas sumamente calurosas, con temperaturas que superan ampliamente los 30 grados, algo que tendrá su fin -al menos, temporal- pronto. De acuerdo a lo señalado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el termómetro de este sábado oscilará entre los 23 y 33 grados, pero las tormentas aisladas que se esperan para la noche provocarán el abrupto descenso de temperaturas hacia el domingo.