Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 11 de diciembre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con calor y posibles lluvias y tormentas en el AMBA. Cómo sigue el clima.
El clima inestable parece haber quedado instalado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se prevén más días con lluvias y hasta tormentas, mientras siguen las temperaturas elevadas.
De esta manera, el jueves sería otro día de lluvias. La jornada tendría cielo parcialmente nublado en las primeras horas, con probabilidad de tormentas aisladas para la tarde, y mejorando nuevamente en la noche con cielo mayormente nublado.
Además de mantenerse la inestabilidad, el jueves también seguiría con calor: temperaturas de entre 22 y 32 grados para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Para el viernes se espera nuevamente buen tiempo, con cielo algo nublado durante toda la jornada, junto a temperaturas que rondarán entre 22 grados de mínima y 34 de máxima.
En cuanto al fin de semana, podría retornar el clima inestable en el AMBA. De todos modos, el sábado mantendría la tendencia, con cielo entre algo y parcialmente nublado; junto a marcas térmicas de entre 21 y 33 grados.
El domingo, en cambio, se anticipa con probabilidad de chaparrones en la madrugada y mañana, pero mejorando en la tarde y noche con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas se prevén de entre 18 y 25 grados.
