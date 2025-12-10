Más días con lluvias en Buenos Aires y malas noticias: cuándo serán las tormentas más fuertes
Cambió el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, y se espera que la semana siga con lluvias y tormentas en el AMBA.
Luego de lo que fue un martes con precipitaciones, el clima inestable parece haber quedado instalado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé más días con lluvias y hasta tormentas, mientras siguen las temperaturas elevadas.
El miércoles mantenía sus probabilidades de tormentas fuertes para horas de la noche, luego de una jornada que transcurrió con temperaturas máximas de más de 30 grados. Incluso regía una alerta amarillo por la posible intensidad de las precipitaciones, que hasta podían incluir granizo.
En su informe extendido, el SMN no tenía más precipitaciones al menos durante la semana. Sin embargo, cambió nuevamente el pronóstico y el mal clima en el AMBA podría extenderse.
Hasta cuándo siguen las lluvias en el AMBA
El cambio del pronóstico del organismo nacional incluye al jueves como nuevo día de lluvias. La jornada tendría cielo parcialmente nublado en las primeras horas, con probabilidad de tormentas aisladas para la tarde, y mejorando nuevamente en la noche con cielo mayormente nublado.
Además de mantenerse la inestabilidad, el jueves también seguiría con calor: temperaturas de entre 22 y 32 grados para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
Para el viernes se espera nuevamente buen tiempo, con cielo algo nublado durante toda la jornada, junto a temperaturas que rondarán entre 22 grados de mínima y 34 de máxima.
En cuanto al fin de semana, podría retornar el clima inestable en el AMBA. De todos modos, el sábado mantendría la tendencia, con cielo entre algo y parcialmente nublado; junto a marcas térmicas de entre 21 y 33 grados.
El domingo, en cambio, se anticipa con probabilidad de chaparrones en la madrugada y mañana, pero mejorando en la tarde y noche con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas se prevén de entre 18 y 25 grados.
