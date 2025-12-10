Más días con lluvias en Buenos Aires y malas noticias: cuándo serán las tormentas más fuertes

Además de mantenerse la inestabilidad, el jueves también seguiría con calor: temperaturas de entre 22 y 32 grados para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

SMN (17) Pronóstico de lluvias y tormentas en el AMBA para este jueves. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Para el viernes se espera nuevamente buen tiempo, con cielo algo nublado durante toda la jornada, junto a temperaturas que rondarán entre 22 grados de mínima y 34 de máxima.

En cuanto al fin de semana, podría retornar el clima inestable en el AMBA. De todos modos, el sábado mantendría la tendencia, con cielo entre algo y parcialmente nublado; junto a marcas térmicas de entre 21 y 33 grados.

El domingo, en cambio, se anticipa con probabilidad de chaparrones en la madrugada y mañana, pero mejorando en la tarde y noche con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas se prevén de entre 18 y 25 grados.