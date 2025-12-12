Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 12 de diciembre

Este alivio del calor duraría un par de días. El organismo anticipa un lunes con temperaturas de entre 18 y 27 grados; con buenas condiciones: cielo entre parcial y mayormente nublado.

Del mismo modo, el martes tendría cielo despejado, con una mínima de 17 y una máxima de 26; mientras que el miércoles se mantendría con cielo parcialmente nublado y marcas de entre 17 y 27 grados.