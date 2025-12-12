Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 12 de diciembre
La mini semana cierra el regreso del buen clima y mucho calor en el AMBA, según el Servicio Meteorológico Nacional.
Tras varios días con inestabilidad, el buen clima regresa para el cierre de la semana, mientras que el calor se hace sentir en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para el cierre de la semana, el organismo no espera espera lluvias, sino que el viernes sea la jornada más calurosa de la semana. Junto a cielo algo nublado, las temperaturas rondarán entre 20 y 34 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El sábado también sería con altas temperaturas, de entre 21 y 33 grados, junto a cielo entre algo y parcialmente nublado, y nuevamente con probabilidad de tormentas aisladas para la noche.
Estas precipitaciones se trasladarían al domingo, con tormentas aisladas en la madrugada y mañana y chaparrones en la tarde y noche; y el mal clima sí derivaría en un descenso térmico, con marcas de entre 19 y 26 grados.
Este alivio del calor duraría un par de días. El organismo anticipa un lunes con temperaturas de entre 18 y 27 grados; con buenas condiciones: cielo entre parcial y mayormente nublado.
Del mismo modo, el martes tendría cielo despejado, con una mínima de 17 y una máxima de 26; mientras que el miércoles se mantendría con cielo parcialmente nublado y marcas de entre 17 y 27 grados.
