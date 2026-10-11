Clima para este domingo 11 de octubre: ¿se fueron las lluvias o volverán?

El SMN es el organismo oficial que recopila, analiza y difunde información meteorológica en el país. Su tarea principal consiste en predecir el clima y el tiempo atmosférico, emitir alertas tempranas sobre fenómenos peligrosos y brindar información climática para actividades como la aviación, la agricultura y la navegación. El SMN opera mediante una red de estaciones meteorológicas distribuidas por todo el territorio nacional, además de utilizar imágenes satelitales y modelos de predicción numérica.

Según AccuWeather, el lunes podría volver la lluvia a la Ciudad de Buenos Aires. La fuente anticipa lluvias y lloviznas durante la mañana, con cielo nublado. La temperatura percibida alcanzará los 14°, mientras que a la sombra será de 13°. El índice UV máximo llegará a 2.0, considerado bueno. El viento soplará del este-sureste a 19 km/h.

Dado que el lunes las lluvias pueden regresar, el impasse climático que ofrece este domingo es ideal para realizar actividades al aire libre y llevar a cabo tareas domésticas como el lavado de ropa, luego de varios días consecutivos de condiciones lluviosas.