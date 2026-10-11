Clima para este domingo 11 de octubre: ¿se fueron las lluvias o volverán?
El SMN anticipa 9°C de mínima y 16°C de máxima para este domingo 11 de octubre de 2026.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este domingo 11 de octubre de 2026 la Ciudad de Buenos Aires registrará una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 16°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado a lo largo de la jornada.
Durante las primeras horas del día, no se prevén precipitaciones. La humedad alcanzará el 86% y soplarán vientos leves de 13 km/h provenientes del sur.
Para la media mañana, el tiempo continuará sin lluvias. La humedad descenderá al 77% y los vientos leves de 13 km/h llegarán desde el sureste.
En la tarde, tampoco se registrarán lluvias. Se esperan vientos leves de 15 km/h del este.
Ya en la noche, el panorama se mantendrá seco. Los vientos leves alcanzarán los 17 km/h, también del este.
El SMN es el organismo oficial que recopila, analiza y difunde información meteorológica en el país. Su tarea principal consiste en predecir el clima y el tiempo atmosférico, emitir alertas tempranas sobre fenómenos peligrosos y brindar información climática para actividades como la aviación, la agricultura y la navegación. El SMN opera mediante una red de estaciones meteorológicas distribuidas por todo el territorio nacional, además de utilizar imágenes satelitales y modelos de predicción numérica.
Según AccuWeather, el lunes podría volver la lluvia a la Ciudad de Buenos Aires. La fuente anticipa lluvias y lloviznas durante la mañana, con cielo nublado. La temperatura percibida alcanzará los 14°, mientras que a la sombra será de 13°. El índice UV máximo llegará a 2.0, considerado bueno. El viento soplará del este-sureste a 19 km/h.
Dado que el lunes las lluvias pueden regresar, el impasse climático que ofrece este domingo es ideal para realizar actividades al aire libre y llevar a cabo tareas domésticas como el lavado de ropa, luego de varios días consecutivos de condiciones lluviosas.
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