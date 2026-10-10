Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 10 octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional detalló el pronóstico del tiempo para este sábado en la Ciudad. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C y los 15°C.
El pronóstico del tiempo para este sábado 10 de octubre anticipa una jornada fresca e inestable en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional, el cielo permanecerá mayormente nublado, con algunas precipitaciones aisladas durante la primera mitad del día y mejoras hacia la tarde.
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico del tiempo y la fecha del tormentón esperado se movió con la llegada del calor al AMBA
Cómo estará el pronóstico del tiempo durante la jornada
Las marcas térmicas registrarán valores acotados a lo largo de todo el día, con una mínima de 11°C y una máxima que llegará a los 15°C, acompañada por una humedad promedio del 87%. El desarrollo meteorológico por franjas horarias se presentará de la siguiente manera:
- Mañana: las primeras horas contarán con lloviznas intermitentes de 1 mm, humedad del 87% y vientos moderados de 22 km/h provenientes del sector sureste. Hacia el mediodía se prevén precipitaciones débiles residuales, con vientos que rotarán al sur a 16 km/h.
- Tarde: las condiciones climáticas tenderán a mejorar de forma paulatina, cesando la probabilidad de precipitaciones y manteniendo vientos leves de 14 km/h desde el sur.
- Noche: el tiempo continuará estable y sin lluvias, con ambiente fresco y cielo mayormente cubierto para el cierre del día.
El sistema de alertas tempranas del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activo su monitoreo constante sobre el territorio para prevenir contingencias climáticas. El esquema oficial de alertas clasifica los riesgos a través de distintos niveles:
- Nivel verde: tranquilidad sin fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.
- Nivel amarillo: posibles eventos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
- Nivel naranja: fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, los bienes y el medio ambiente.
- Nivel rojo: situaciones excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres naturales.
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