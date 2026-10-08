Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 9 de octubre

Cómo estará el clima durante el fin de semana en el AMBA

Las precipitaciones de la noche del viernes se extenderán de manera leve durante las primeras horas de la madrugada del sábado 10 de octubre. Sin embargo, con el transcurso de la mañana el mal tiempo irá remitiendo, dando paso a un sábado de cielo predominantemente cubierto y vientos del sur a 13km/h. En cuanto a las marcas térmicas, la jornada comenzará con una mínima de 11°C y alcanzará una máxima de 17°C.