Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 9 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un viernes para el olvido: habrá lluvias durante toda la jornada y el viento soplará desde el sur.
De acuerdo a las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el clima de este viernes 9 de octubre se presentará fresco y con abundante nubosidad en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Durante el día, el termómetro oscilará entre una mínima de 12°C y una máxima que difícilmente supere los 16°C.
La presencia del viento del sector sudeste, soplando a una velocidad promedio de 16km/h, acentuará la sensación de frescura en el ambiente.
Aunque a lo largo de las horas de luz la probabilidad de lloviznas se mantendrá en un margen bajo del 30%, las condiciones meteorológicas se deteriorarán hacia la noche. Para ese período, las probabilidades de lluvia débil ascienden al 65 %, por lo que se recomienda salir con paraguas o piloto a quienes deban retornar tarde a sus hogares.
Cómo estará el clima durante el fin de semana en el AMBA
Las precipitaciones de la noche del viernes se extenderán de manera leve durante las primeras horas de la madrugada del sábado 10 de octubre. Sin embargo, con el transcurso de la mañana el mal tiempo irá remitiendo, dando paso a un sábado de cielo predominantemente cubierto y vientos del sur a 13km/h. En cuanto a las marcas térmicas, la jornada comenzará con una mínima de 11°C y alcanzará una máxima de 17°C.
Para el domingo 11 de octubre se consolidará la mejora en la región metropolitana, aunque persistirá la nubosidad de manera abundante. Con vientos moderados del sudeste a 9km/h y apenas un 10 % de chances de precipitaciones, el tiempo se mantendrá estable pero fresco, repitiendo nuevamente valores extremos de 11°C de mínima y 17°C de máxima para cerrar el fin de semana.
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