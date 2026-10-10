Bloqueo atmosférico y tiempo inestable: hasta cuándo siguen las lluvias y qué zonas concentrarán las tormentas
Las lluvias y el clima inestable parecen continuar acechando a diferentes regiones del país durante el fin de semana largo.
Tras una seguidilla de jornadas con malas condiciones, un persistente bloqueo atmosférico domina la circulación meteorológica en gran parte del país y condiciona el desarrollo del tiempo durante este fin de semana largo, con más probabilidades de lluvias y hasta zonas con tormentas fuertes.
La combinación de un sistema de alta presión anclado sobre el Atlántico Sur y áreas de baja presión ubicadas mar adentro del Río de la Plata frena el desplazamiento normal de los frentes fríos, dejando como saldo un escenario de inestabilidad recurrente y abundante humedad, de acuerdo con el informe de Meteored.
Esta configuración sinóptica traba el avance de los sistemas frontales, generando realidades muy dispares según la región: mientras el noreste y el norte patagónico siguen acumulando precipitaciones, el centro del país transita el fin de semana con mejoramientos temporarios y lluvias más dispersas.
Misiones y el Litoral: tormentas recurrentes
La principal consecuencia de este bloqueo es la presencia de un frente casi estacionario instalado sobre el norte del Litoral y el extremo norte argentino. Tras concentrar la mayor actividad de chaparrones y tormentas en provincias como Formosa y el norte de Corrientes, Misiones se consolida como el epicentro de las precipitaciones más importantes del fin de semana.
Si bien durante este sábado podría registrarse algún mejoramiento temporal en caso de que el sistema logre un leve desplazamiento hacia el norte, no representará un quiebre definitivo. La cercanía del frente mantendrá latente la probabilidad de nuevas tormentas de variada intensidad a lo largo de las próximas jornadas.
Buenos Aires y centro del país: humedad, nubosidad y lluvias dispersas
Sobre la franja central del territorio nacional y el norte de la Patagonia, la circulación constante de vientos del este actúa como una bomba de humedad proveniente del océano Atlántico. Al interactuar con una vaguada en altura, este flujo sostiene condiciones inestables, aunque con características diferentes a las del noreste.
En Buenos Aires y en sectores del centro y sur del Litoral, los chaparrones se presentan de manera más intermitente, alternando con momentos de nubosidad variable y breves mejoramientos a lo largo del fin de semana.
Norte patagónico: lluvias que se extienden a la próxima semana
Por su parte, Río Negro y Neuquén continúan sumando agua a sus registros. Tras un fin de semana con precipitaciones de carácter más disperso y mejoramientos temporarios, el panorama volverá a desmejorar con el inicio de la próxima semana, cuando se esperan nuevos episodios de chaparrones y tormentas sobre el Alto Valle, el Valle Medio y sectores de la estepa rionegrina.
En paralelo, el bloqueo atmosférico deja su huella en alta montaña, donde se prevén nevadas localizadas —algunas de ellas de importante intensidad— sobre la cordillera de Mendoza, San Juan y sectores cordilleranos del noroeste argentino, mientras que el extremo sur de la Patagonia se mantiene completamente libre de precipitaciones.
Con los frentes provenientes del Pacífico debilitados y desviados hacia latitudes más australes, la inestabilidad seguirá marcando el pulso meteorológico de los próximos días en varias regiones del país.
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