Buenos Aires y centro del país: humedad, nubosidad y lluvias dispersas

Sobre la franja central del territorio nacional y el norte de la Patagonia, la circulación constante de vientos del este actúa como una bomba de humedad proveniente del océano Atlántico. Al interactuar con una vaguada en altura, este flujo sostiene condiciones inestables, aunque con características diferentes a las del noreste.

En Buenos Aires y en sectores del centro y sur del Litoral, los chaparrones se presentan de manera más intermitente, alternando con momentos de nubosidad variable y breves mejoramientos a lo largo del fin de semana.

Bloqueo atmosférico y tiempo inestable: hasta cuándo siguen las lluvias y qué zonas concentrarán las tormentas

Norte patagónico: lluvias que se extienden a la próxima semana

Por su parte, Río Negro y Neuquén continúan sumando agua a sus registros. Tras un fin de semana con precipitaciones de carácter más disperso y mejoramientos temporarios, el panorama volverá a desmejorar con el inicio de la próxima semana, cuando se esperan nuevos episodios de chaparrones y tormentas sobre el Alto Valle, el Valle Medio y sectores de la estepa rionegrina.

En paralelo, el bloqueo atmosférico deja su huella en alta montaña, donde se prevén nevadas localizadas —algunas de ellas de importante intensidad— sobre la cordillera de Mendoza, San Juan y sectores cordilleranos del noroeste argentino, mientras que el extremo sur de la Patagonia se mantiene completamente libre de precipitaciones.

Con los frentes provenientes del Pacífico debilitados y desviados hacia latitudes más australes, la inestabilidad seguirá marcando el pulso meteorológico de los próximos días en varias regiones del país.