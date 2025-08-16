Mapa en vivo de las lluvias de este domingo en Buenos Aires: a qué hora se larga en el AMBA
El Servicio Meteorológico Nacional y pronosticadores privados del tiempo anuncian lluvias para la jornada de este domingo.
El clima inestable está marcando su presencia en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, con anuncios de lluvias para varios días, con algunas tormentas que pueden llegar a ser fuertes, sobre todo las del martes que viene.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y pronosticadores del tiempo anuncian lluvias para este domingo 17 de agosto de 2025 en la zona del AMBA, aunque no serían fuertes.
Según el organismo oficial habría lloviznas durante la madrugada del domingo, mientras que pronosticadores privados anuncian chaparrones para luego del mediodía.
Mapa en vivo de las lluvias
El pronóstico del tiempo para el AMBA
El domingo del Día del Niño sí tendría buen pronóstico durante toda la jornada, con cielo mayormente nublado y temperaturas estimadas en 7 grados de mínima y 15 de máxima.
Para iniciar la semana, el SMN espera un lunes con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, acompañado de temperaturas que rondarán entre 10 grados de mínima y 18 de máxima, sintiéndose un repunto térmico.
El martes podría llegar una nueva ciclogénesis. De momento, el organismo tiene pronósticos de lluvias para toda la jornada, junto a marcas térmicas de entre 12 y 16 grados.
El miércoles regresaría la estabilidad con cielo mayormente nublado y un termómetro que oscilará entre una mínima de 13 grados y una máxima de 18.
