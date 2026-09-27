Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el domingo 27 de septiembre
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un cierre de fin de semana marcado por el mal clima y la vuelta de las lluvias y tormentas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada dominical marcada por el mal clima y la inestabilidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ideal para planes bajo techo debido al avance de precipitaciones que dominarán gran parte de las próximas horas.
El pronóstico oficial detalla que las malas condiciones meteorológicas se instalarán desde las primeras horas de la madrugada. Se prevén tormentas tanto en la madrugada como por la mañana, las cuales darán paso a chaparrones hacia la tarde y la noche.
En cuanto a los registros térmicos, la jornada se mantendrá fresca, con una temperatura que oscilará entre una mínima de 13°C y una máxima de 19°C.
El pronóstico del tiempo extendido: el paso a paso del clima
La inestabilidad continuará pesando en el arranque de la nueva semana laboral, con temperaturas que no sufrirán grandes sobresaltos:
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Lunes: Jornada con buen clima durante gran parte del día bajo un cielo mayormente nublado, aunque con desmejoramiento hacia la noche, momento en el que reaparecerán los chaparrones. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 13°C y 20°C.
Martes: Se perfila como el día de mayor inestabilidad de la semana, combinando tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, con chaparrones para la tarde y la noche. Temperaturas estimadas entre 14°C y 19°C.
Miércoles: Comienza la mejora definitiva de las condiciones climáticas. El cielo se presentará parcialmente nublado, con registros que irán desde los 10°C de mínima hasta los 19°C de máxima.
Jueves: Se esperan condiciones óptimas y totalmente estables, con cielo algo nublado y temperaturas que se moverán entre los 12°C y 19°C.
Viernes: El cierre de la semana laboral mantendrá la nubosidad en aumento, anticipando un cielo mayormente nublado y una amplitud térmica de entre 10°C y 21°C.
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