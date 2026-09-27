Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el domingo 27 de septiembre

Lunes: Jornada con buen clima durante gran parte del día bajo un cielo mayormente nublado, aunque con desmejoramiento hacia la noche, momento en el que reaparecerán los chaparrones. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 13°C y 20°C.

Martes: Se perfila como el día de mayor inestabilidad de la semana, combinando tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, con chaparrones para la tarde y la noche. Temperaturas estimadas entre 14°C y 19°C.

Miércoles: Comienza la mejora definitiva de las condiciones climáticas. El cielo se presentará parcialmente nublado, con registros que irán desde los 10°C de mínima hasta los 19°C de máxima.

Jueves: Se esperan condiciones óptimas y totalmente estables, con cielo algo nublado y temperaturas que se moverán entre los 12°C y 19°C.