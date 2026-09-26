Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 26 de septiembre
Este sábado será la antesala de un domingo sumamente inestable en el AMBA. Todos los detalles del Servicio Meteorológico Nacional.
Luego del ambiente templado registrado durante el viernes, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vivirá un sábado 26 de septiembre con un clima mayormente estable y un leve descenso de las marcas térmicas, ideal para realizar actividades al aire libre durante el día.
El pronóstico detalla una jornada con presencia de nubosidad variable y temperaturas agradables en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires:
El día comenzará con el cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima que se ubicará en los 15 °C. Durante las primeras horas soplarán vientos leves del sector sudoeste (7 a 12 km/h) que rotarán al este hacia la mañana con intensidades de entre 13 y 22 km/h.
Hacia la tarde, se alcanzará la temperatura máxima esperada para la jornada, rondando los 22 °C. El cielo continuará parcialmente nublado, con presencia de sol por momentos y vientos constantes del sector este de entre 13 y 22 km/h, manteniendo un ambiente primaveral.
Hacia el cierre de la jornada se prevé un leve descenso de la marca térmica, ubicándose en 18 °C. El viento incrementará paulatinamente su velocidad, alcanzando ráfagas de entre 23 y 31 km/h desde el este, acompañado por un leve aumento en la probabilidad de precipitaciones, anticipando el incremento de la inestabilidad previsto para el domingo.
Pronóstico del tiempo: cómo estará el clima este domingo 27 de septiembre
Tras un sábado de condiciones estables, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimentará una jornada marcada por la inestabilidad, el regreso de las precipitaciones y un progresivo descenso de la temperatura durante el domingo 27 de septiembre.
De acuerdo con las previsiones meteorológicas, la rotación del viento hacia el sector este impulsará el ingreso de una masa de aire húmedo desde el Río de la Plata, dejando atrás el ambiente primaveral templado registrado en días previos. La inestabilidad se consolidará desde las primeras horas.
Se prevé la ocurrencia de lluvias y chaparrones aislados con intensidades variables entre la madrugada y la mañana. Las marcas térmicas mínimas se ubicarán en torno a los 13 °C a 14 °C, acompañadas por vientos constantes del sector este con velocidades estimadas entre 20 y 30 km/h.
A partir de la tarde las probabilidades de precipitación irán disminuyendo paulatinamente, dando paso a un cielo mayormente nublado. La temperatura máxima prevista no superará los 17 °C a 19 °C, registrando una marcada baja respecto de los valores de la semana.
Durante la noche, el ambiente se mantendrá fresco y ventoso, con temperaturas cercanas a los 16 °C.
Te puede interesar
Dejá tu comentario