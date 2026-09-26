Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 26 de septiembre

Pronóstico del tiempo: cómo estará el clima este domingo 27 de septiembre

Tras un sábado de condiciones estables, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimentará una jornada marcada por la inestabilidad, el regreso de las precipitaciones y un progresivo descenso de la temperatura durante el domingo 27 de septiembre.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, la rotación del viento hacia el sector este impulsará el ingreso de una masa de aire húmedo desde el Río de la Plata, dejando atrás el ambiente primaveral templado registrado en días previos. La inestabilidad se consolidará desde las primeras horas.

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Se prevé la ocurrencia de lluvias y chaparrones aislados con intensidades variables entre la madrugada y la mañana. Las marcas térmicas mínimas se ubicarán en torno a los 13 °C a 14 °C, acompañadas por vientos constantes del sector este con velocidades estimadas entre 20 y 30 km/h.

A partir de la tarde las probabilidades de precipitación irán disminuyendo paulatinamente, dando paso a un cielo mayormente nublado. La temperatura máxima prevista no superará los 17 °C a 19 °C, registrando una marcada baja respecto de los valores de la semana.

Durante la noche, el ambiente se mantendrá fresco y ventoso, con temperaturas cercanas a los 16 °C.