A qué hora empiezan las lluvias y tormentas en el AMBA: se vienen tres días de inestabilidad al hilo
Es inminente la llegada de las lluvias y tormentas a Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional. Los detalles del pronóstico.
El fin de semana llega a su fin con un giro rotundo en las condiciones meteorológicas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tras jornadas estables, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y sitios especializados anticipan el ingreso de lluvias y tormentas, que se extenderán durante varios días.
El pronóstico oficial indica que la inestabilidad se instalará desde las primeras horas de la jornada. Se prevén tormentas durante la madrugada y la mañana, dando paso a chaparrones hacia la tarde y la noche. Todo esto estará acompañado por una temperatura que oscilará entre los 13°C de mínima y los 19°C de máxima.
Por su parte, el portal especializado Meteored detalló que las lluvias, en forma de tormentas, se concentrarán en la madrugada, tendiendo a regresar a partir de las 17 horas para prolongarse de manera intermitente durante tres días consecutivos.
Cuántos días con lluvias y tormentas se vienen en el AMBA
La inestabilidad persistirá en el arranque de la nueva semana, con marcas térmicas que se mantendrán sin grandes sobresaltos:
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Lunes: Jornada con buen clima durante gran parte del día bajo un cielo mayormente nublado, pero con desmejoramiento hacia la noche, cuando reaparecerán los chaparrones. Temperaturas entre 13°C y 20°C.
Martes: El momento de mayor inestabilidad de la semana, con tormentas aisladas en la madrugada y la mañana, y chaparrones durante la tarde y la noche. Temperaturas entre 14°C y 19°C.
Miércoles: Comienza la mejora definitiva. El cielo se presentará parcialmente nublado, con una amplitud térmica que dejará una mínima de 10°C y una máxima de 19°C.
Jueves: Condiciones óptimas y estables, con cielo algo nublado y temperaturas estimadas entre los 12°C y 19°C.
Viernes: El cierre de la semana laboral se mantendrá con nubosidad en aumento, esperando un cielo mayormente nublado y marcas térmicas de entre 10°C y 21°C.
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