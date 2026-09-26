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A qué hora empiezan las lluvias y tormentas en el AMBA: se vienen tres días de inestabilidad al hilo

Sociedad

Es inminente la llegada de las lluvias y tormentas a Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional. Los detalles del pronóstico.

Lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El fin de semana llega a su fin con un giro rotundo en las condiciones meteorológicas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tras jornadas estables, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y sitios especializados anticipan el ingreso de lluvias y tormentas, que se extenderán durante varios días.

El pronóstico oficial indica que la inestabilidad se instalará desde las primeras horas de la jornada. Se prevén tormentas durante la madrugada y la mañana, dando paso a chaparrones hacia la tarde y la noche. Todo esto estará acompañado por una temperatura que oscilará entre los 13°C de mínima y los 19°C de máxima.

Por su parte, el portal especializado Meteored detalló que las lluvias, en forma de tormentas, se concentrarán en la madrugada, tendiendo a regresar a partir de las 17 horas para prolongarse de manera intermitente durante tres días consecutivos.

Lluvias y tormentas en el AMBA, seg&uacute;n el Servicio Meteorol&oacute;gico Nacional.

Lluvias y tormentas en el AMBA, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Cuántos días con lluvias y tormentas se vienen en el AMBA

La inestabilidad persistirá en el arranque de la nueva semana, con marcas térmicas que se mantendrán sin grandes sobresaltos:

  • Lunes: Jornada con buen clima durante gran parte del día bajo un cielo mayormente nublado, pero con desmejoramiento hacia la noche, cuando reaparecerán los chaparrones. Temperaturas entre 13°C y 20°C.

  • Martes: El momento de mayor inestabilidad de la semana, con tormentas aisladas en la madrugada y la mañana, y chaparrones durante la tarde y la noche. Temperaturas entre 14°C y 19°C.

  • Miércoles: Comienza la mejora definitiva. El cielo se presentará parcialmente nublado, con una amplitud térmica que dejará una mínima de 10°C y una máxima de 19°C.

  • Jueves: Condiciones óptimas y estables, con cielo algo nublado y temperaturas estimadas entre los 12°C y 19°C.

  • Viernes: El cierre de la semana laboral se mantendrá con nubosidad en aumento, esperando un cielo mayormente nublado y marcas térmicas de entre 10°C y 21°C.

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