Qué le pasó a Daniel Osvaldo: los detalles sobre su estado de salud tras ser internado

Daniel Osvaldo atraviesa un delicado momento de salud. Según revelaron este viernes en LAM, el exfutbolista fue internado de urgencia en un hospital de Lavallol y actualmente permanece en terapia intensiva, con un cuadro considerado grave y pronóstico reservado.

La información fue dada a conocer por Pepe Ochoa, quien explicó que Osvaldo ingresó al centro de salud durante la noche anterior luego de pasar varios días sintiéndose mal. “Ayer a las 11 de la noche lo ingresaron en el hospital de Lavallol. Daniel Osvaldo viene de varios años difíciles”, comenzó contando el panelista.

Según detalló, fue la hermana del exfutbolista quien estuvo cerca de él durante el complicado episodio. “Él estaba muy mal, venía como de días de sentirse muy muy mal y eso es porque tenían el pulmón lleno de pus y agua”, aseguró.

“Entonces se empezó a sentir muy mal, llamó a la hermana, se comunicaron, ella logró llevarlo al hospital Lavallol porque tuvo un amigo que lo ayudó en este momento, él está internado en terapia intensiva en ese hospital”, agregó.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Daniel Osvaldo?

Al brindar mayores precisiones sobre el cuadro, Ochoa reveló el diagnóstico que recibió Osvaldo: “El diagnóstico básicamente es derrame pleural derecho, es uno de los pulmones que más comprometidos tiene. Tenía mucha pus, tenía mucho agua”. Además, sostuvo que el exfutbolista habría sido sometido a una intervención durante su internación: “Ayer le cortaron dos centímetros de cada pulmón por todo esto que les estoy contando”.

Durante la conversación en LAM también se habló sobre las posibles causas del deterioro pulmonar y se mencionó el consumo de drogas como una hipótesis. Sin embargo, en el propio programa remarcaron que no existe certeza de que esa sea la causa del cuadro que atraviesa Osvaldo. “Yo no podría tener la seguridad de que eso es causado por la droga”, aclararon durante el debate, mientras también señalaron que la presencia de pus podría estar relacionada con una infección.

Por el momento, la principal preocupación pasa por la evolución del exfutbolista, quien continúa bajo cuidados intensivos. “La verdad que el cuadro, hasta donde pude preguntar hoy cómo venía, es grave y el diagnóstico ahora, a esta hora, es reservado”, informó Ochoa.

Los proyectos de Daniel Osvaldo antes de su internación

Antes de atravesar este problema de salud, Daniel Osvaldo continuaba enfocado en la música y tenía compromisos profesionales previstos para las próximas semanas. Según contaron en LAM, actualmente no tendría pareja y estaba tocando en diferentes lugares con su banda. Incluso, tenía anunciado un show para el próximo 31 de octubre en Café Berlín.

Además de su actividad musical, estaba realizando un ciclo de entrevistas. “Esa era su vida ahora, ¿no? Haciendo entrevistas y tocando con su banda. Ojalá se ponga bien”, expresaron desde el programa. Finalmente, los integrantes del ciclo manifestaron su deseo de que pueda recuperarse: “Bueno, ojalá mejore, ojalá se ponga bien y pueda salir”.