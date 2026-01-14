Alerta por tormentas con granizo preocupa hoy miércoles a Buenos Aires: qué dice el informe del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó advertencias para este miércoles por tormentas fuertes y granizo en diferentes zonas del país.
La semana sigue con clima inestable por lo que este miércoles se mantenía la sorpresiva alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que alcanzaba a zonas de diferentes regiones del país, incluidas algunas de la provincia de Buenos Aires.
En este contexto, el SMN lanzó un alerta amarillo que afectaba este miércoles 14 de enero para regiones del suroeste bonaerense.
Además, el aviso por fuertes precipitaciones alcanzaba, con regiones en alerta naranja, a zonas de las provincias de Río Negro, Neuquén, La Pampa, San Luis, Mendoza, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán Salta y Jujuy.
Qué dice el alerta por tormentas
De acuerdo con el informe del organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Siguen las buenas condiciones del clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el marco de otra ola de calor con altas temperaturas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo prevé que el miércoles se presente con condiciones similares al inicio de la semana. La jornada tendría cielo parcialmente nublado durante el día y mayormente nublado en la noche; con una mínima de 21 grados y una máxima de 33.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario