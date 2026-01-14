Alerta por tormentas con granizo preocupa hoy miércoles a Buenos Aires: qué dice el informe del SMN

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Siguen las buenas condiciones del clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el marco de otra ola de calor con altas temperaturas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo prevé que el miércoles se presente con condiciones similares al inicio de la semana. La jornada tendría cielo parcialmente nublado durante el día y mayormente nublado en la noche; con una mínima de 21 grados y una máxima de 33.