Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 14 de enero

El mal clima traería un leve y fugaz descenso térmico de cara a un viernes que tendría nuevamente buenas condiciones. El cierre de la semana sería con cielo ligeramente nublado, una mínima de 15 grados y una máxima de 28.

El sábado, en tanto, sería todavía con cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado para la tarde y noche; mientras que las temperaturas serán de entre 19 y 32 grados.

Se mantiene el buen clima para el cierre del fin de semana, por lo que el domingo tendría más nubes, con cielo mayormente nublado. El termómetro marcaría otro leve descenso, con 21 grados de mínima y 28 de máxima.