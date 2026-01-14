Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 14 de enero
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con mucho calor en el AMBA, mientras empiezan a asomarse las lluvias.
Siguen las buenas condiciones del clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el marco de otra ola de calor con altas temperaturas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo prevé que el miércoles se presente con condiciones similares al inicio de la semana. La jornada tendría cielo parcialmente nublado durante el día y mayormente nublado en la noche; con una mínima de 21 grados y una máxima de 33.
Desde hace días que el SMN viene anticipando para el AMBA un regreso de las precipitaciones, algunas de las cuales serían fuertes.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El pronóstico afianzado del organismo nacional indica que el jueves es la fecha clave para el regreso de las lluvias a la Ciudad y el conurbano. Se espera una jornada con chaparrones en la madrugada y mañana y tormentas aisladas en la tarde y noche; con temperaturas todavía altas, de entre 22 y 30 grados.
El mal clima traería un leve y fugaz descenso térmico de cara a un viernes que tendría nuevamente buenas condiciones. El cierre de la semana sería con cielo ligeramente nublado, una mínima de 15 grados y una máxima de 28.
El sábado, en tanto, sería todavía con cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado para la tarde y noche; mientras que las temperaturas serán de entre 19 y 32 grados.
Se mantiene el buen clima para el cierre del fin de semana, por lo que el domingo tendría más nubes, con cielo mayormente nublado. El termómetro marcaría otro leve descenso, con 21 grados de mínima y 28 de máxima.
