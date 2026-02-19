Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 19 de febrero
El Servicio Meteorológico Nacional prevé que este jueves regresen las lluvias y tormentas al AMBA. Cómo sigue el clima.
Luego de varias jornadas con buenas condiciones del clima, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para el regreso de las lluvias y tormentas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo ratifica sus pronósticos de precipitaciones para este jueves, con probabilidad de tormentas en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo entre mayor y parcialmente nublado. El frente frío traería consigo un leve descenso de las temperaturas, con marcas de entre 21 y 29 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
En cuanto al cierre de la semana, los pronosticadores prevén buen tiempo. El viernes, según el SMN, tendría cielo parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 19 y 28 grados.
Para el inicio del fin de semana, el sábado se anticipa con cielo mayormente nublado durante toda la jornada; con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima que seguiría en 28.
El domingo en el AMBA, en tanto, se presentaría con cielo nublado y se mantendrían las temperaturas templadas, con una mínima estimada en 19 grados y una máxima de 27, la más baja de las últimas jornadas.
El SMN estima un regreso de las lluvias para el inicio de la nueva semana. El lunes, por ahora, tiene probabilidades de chaparrones durante toda la jornada, con temperaturas oscilando entre 19 y 28 grados.
