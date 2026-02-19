Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 19 de febrero

El domingo en el AMBA, en tanto, se presentaría con cielo nublado y se mantendrían las temperaturas templadas, con una mínima estimada en 19 grados y una máxima de 27, la más baja de las últimas jornadas.

El SMN estima un regreso de las lluvias para el inicio de la nueva semana. El lunes, por ahora, tiene probabilidades de chaparrones durante toda la jornada, con temperaturas oscilando entre 19 y 28 grados.