Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 18 de febrero

El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA

El SMN afianza su pronóstico de lluvias para este jueves 19 de febrero en el AMBA. El organismo prevé una jornada con cielo mayormente nublado durante el día y parcialmente nublado en la tarde, pero con probabilidades de chaparrones en horas de la mañana; mientras que el termómetro oscilará entre 21 y 29 grados.