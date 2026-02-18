Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 18 de febrero
La mini semana inicia con buen clima en el AMBA y temperaturas agradables. Cómo sigue el pronóstico para los próximos días.
En sintonía con las condiciones del clima durante los últimos feriados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se espera que la semana LABORAL inicie con buen tiempo y temperaturas agradables, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para el inicio de la mini semana, el SMN espera un miércoles que se presenta con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y temperaturas estimadas de entre 22 y 31 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El SMN afianza su pronóstico de lluvias para este jueves 19 de febrero en el AMBA. El organismo prevé una jornada con cielo mayormente nublado durante el día y parcialmente nublado en la tarde, pero con probabilidades de chaparrones en horas de la mañana; mientras que el termómetro oscilará entre 21 y 29 grados.
El tiempo mejorará hacia el final de la mini semana, con un viernes que se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; mientras que el termómetro tendría un leve descenso, con marcas de entre 19 y 28 grados.
El SMN también prevé buen clima para el fin de semana. El sábado en el AMBA se presentaría con cielo nublado y temperaturas de entre 19 y 28 grados; mientras que el domingo tendría cielo nublado, con una mínima de 19 grados y una máxima de 27.
