Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 17 de febrero

El fin de semana de Carnaval cierra con buenas condiciones del clima en el AMBA y con temperaturas cálidas y agradables.

Cómo sigue el clima en el AMBA

El cierre del fin de semana XL en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), sería con condiciones similares a lo que fue el lunes feriado por lo que se espera por la continuidad del buen clima.

De esta manera, el martes de Carnaval transcurriría con cielo mayormente nublado y una temperatura mínima de 21 grados, subiendo hasta 30 de máxima.

Todavía sin calor extremo a la vista, el inicio de la mini semana en Buenos Aires podría estar signada por las nubes y los pronósticos de precipitaciones.

El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA

El organismo nacional anticipa un miércoles todavía con cielo mayormente nublado durante toda la jornada; acompañado de marcas térmicas estimadas de entre 22 y 31 grados.

El jueves 19 de febrero marcaría el regreso de las lluvias. El SMN tiene pronósticos de chaparrones para la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo mayormente nublado; mientras que el termómetro rondará entre 21 y 29 grados.

Para cerrar la mini semana, el viernes tendría buen tiempo, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de 19 grados para la mínima y 28 para la máxima.

Por ahora, el SMN espera un fin de semana con cielo nublado, y con temperaturas de 19 grados de mínima y 27 o 28 de máxima, tanto para el sábado y el domingo.

