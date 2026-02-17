Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 17 de febrero
El fin de semana de Carnaval cierra con buenas condiciones del clima en el AMBA y con temperaturas cálidas y agradables.
El cierre del fin de semana XL en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), sería con condiciones similares a lo que fue el lunes feriado por lo que se espera por la continuidad del buen clima.
De esta manera, el martes de Carnaval transcurriría con cielo mayormente nublado y una temperatura mínima de 21 grados, subiendo hasta 30 de máxima.
Todavía sin calor extremo a la vista, el inicio de la mini semana en Buenos Aires podría estar signada por las nubes y los pronósticos de precipitaciones.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El organismo nacional anticipa un miércoles todavía con cielo mayormente nublado durante toda la jornada; acompañado de marcas térmicas estimadas de entre 22 y 31 grados.
El jueves 19 de febrero marcaría el regreso de las lluvias. El SMN tiene pronósticos de chaparrones para la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo mayormente nublado; mientras que el termómetro rondará entre 21 y 29 grados.
Para cerrar la mini semana, el viernes tendría buen tiempo, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de 19 grados para la mínima y 28 para la máxima.
Por ahora, el SMN espera un fin de semana con cielo nublado, y con temperaturas de 19 grados de mínima y 27 o 28 de máxima, tanto para el sábado y el domingo.
