Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 17 de febrero

Para cerrar la mini semana, el viernes tendría buen tiempo, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de 19 grados para la mínima y 28 para la máxima.

Por ahora, el SMN espera un fin de semana con cielo nublado, y con temperaturas de 19 grados de mínima y 27 o 28 de máxima, tanto para el sábado y el domingo.