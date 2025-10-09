Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 9 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional espera otra jornada con buenas condiciones del clima y temperaturas en ascenso para el AMBA.
La primavera empieza a hacerse sentir con fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que se mantiene con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables pero en ascenso, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, se espera un jueves que tendría cielo despejado en la madrugada y mañana, y parcialmente nublado en la tarde y noche; acompañado de temperaturas de entre 13 y 27 grados.
Pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
La semana cierra el viernes todavía con buenas condiciones del clima. Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado durante el día y mayormente nublado en la noche, y con 13 grados de mínima, llegando a 29 de máxima, en el día más caluroso.
El SMN prevé que el fin de semana inicie con buenas condiciones. El sábado tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; mientras que las temperaturas se prevén de entre 15 y 28 grados, manteniéndose el calorcito.
Sin embargo, el cambio del pronóstico prevé el regreso de las precipitaciones en el AMBA para el domingo. El organismo informa probabilidades de tormentas aisladas en la madrugada y mañana, pasando a chaparrones en la tarde y noche; junto a un descenso térmico, con marcas de entre 15 y 19 grados.
