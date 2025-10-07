Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 7 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé el regreso del buen clima para el AMBA junto con temperaturas cálidas.
La primavera en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantiene con temperaturas agradables, y luego de las lluvias y tormentas del domingo, vuelve el buen clima para la continuidad de la semana, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La nueva semana de octubre arranca este martes, que se presentaría con cielo despejado durante el día, pasando a parcialmente nublado en la noche. El termómetro tendría marcas de entre 7 y 22 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Del mismo modo, para el miércoles se prevé nuevamente buen tiempo, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, y despejado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 13 y 25 grados.
El jueves transcurriría con cielo algo nublado en las primeras horas, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; acompañado de una mínima de 11 grados y una máxima de 27.
Para cerrar la semana, el viernes se anticipa con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, junto con 13 grados de mínima y 29 de máxima.
