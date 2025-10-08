La serie de Netflix de 17 capítulos que es considerada una joya de la plataforma
Una historia de suspenso innovadora que retrata una vida olvidada y poco vista de una parte de Europa.
Netflix tiene entre sus filas un catálogo de series y películas con opciones para todos los gustos. Hay una serie que logró convertirse en una obra maestra del género de suspenso, y lo hizo de la mano de una historia que tiene 17 capítulos, una crítica de excelencia, además de un relato que retrata una vida olvidada y poco vista de parte de Europa: El pantano.
Las series de producción polaca, tienen una reputación muy buena en el catálogo, especialmente todas aquellas vinculadas a lo policial. Estaserie llegó para confirmar esta mirada sobre este tipo de producciones en la plataforma, llegando a ser uno de los relatos top, a pesar de no tener todas las luces de la prensa.
De qué trata "El pantano"
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix, El pantano centra su historia en: "La inundación del siglo desentierra otro cuerpo en el bosque de Gronty, lo que, a su vez, destapa corrupción, estafas de los noventa y secretos de la Segunda Guerra Mundial".
La serie supo convertirse en un ícono, siendo de las principales recomendaciones del género de suspenso. Mientras las demás historias europeas del género eran consideradas lentas y confusas, esta serie supo coronar con un relato intenso, y un ambiente nunca antes visto en la plataforma.
Reparto de "El pantano"
- Andrzej Seweryn
- Dawid Ogrodnik
- Zofia Wichlacz
- Magdalena Walach
- Piotr Fronczewski
- Agnieszka Zulewska
- Ireneusz Czop
- Zbigniew Walerys
- Jacek Beler
Trailer de "El pantano"
