Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 14 de noviembre

La actividad meteorológica más intensa se concentra en las primeras horas del día, con el desarrollo de tormentas durante la madrugada. Hacia la mañana, las condiciones comenzarán a ceder levemente, dando paso a chaparrones aislados. Para quienes tengan planes al aire libre, el alivio llegará recién a partir de la tarde, momento en que se espera el cese de las precipitaciones y un cielo mayormente nublado. Hacia la noche, la nubosidad continuará disminuyendo de forma parcial para cerrar la jornada sin lluvias.