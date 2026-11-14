Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 14 de noviembre
El fin de semana arranca con lluvias en el AMBA, según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Cómo estarán las temperaturas?
El inicio del fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se presenta con un clima cambiante este sábado 14 de noviembre. De acuerdo con los datos del pronóstico, los habitantes de la región deberán atravesar una primera mitad de la jornada pasada por agua antes de experimentar una gradual estabilización del tiempo.
La actividad meteorológica más intensa se concentra en las primeras horas del día, con el desarrollo de tormentas durante la madrugada. Hacia la mañana, las condiciones comenzarán a ceder levemente, dando paso a chaparrones aislados. Para quienes tengan planes al aire libre, el alivio llegará recién a partir de la tarde, momento en que se espera el cese de las precipitaciones y un cielo mayormente nublado. Hacia la noche, la nubosidad continuará disminuyendo de forma parcial para cerrar la jornada sin lluvias.
En cuanto a las marcas térmicas, la amplitud será moderada pero agradable: el termómetro partirá desde una mínima de 18 °C y alcanzará una máxima de 27 °C durante las horas de mayor insolación, algo que no se modificará -al menos- en los próximos días, manteniendo una máxima siempre cercana a los 30° C.
Cómo seguirá el clima en el AMBA el domingo 15 y el lunes 16
De cara a la continuidad del fin de semana y el comienzo de la próxima semana laboral, las temperaturas mantendrán un comportamiento primaveral estable en la región:
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Domingo 15 de noviembre: Se anticipa una jornada con un ligero descenso en las marcas térmicas respecto al sábado, registrando una temperatura mínima de 16 °C y una máxima que trepará hasta los 26 °C.
Lunes 16 de noviembre: El inicio de la semana volverá a mostrar un leve repunte térmico, con una mañana más templada que partirá de los 19 °C de mínima y una tarde cálida que alcanzará los 27 °C de máxima.
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