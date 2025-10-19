Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy domingo 19 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un mejoramiento en las condiciones climáticas para este domingo y los próximos días.
De acuerdo a lo revelado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo será la antesala de una semana súper calurosa en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Con un termómetro oscilando entre los 12 y 22 grados, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara un calor que podría picos de 30 grados a lo largo de los próximos días.
En lo que respecta al cierre del fin de semana, porteños y bonaerenses disfrutarán de una jornada con cielo parcialmente nublado, con viento soplando desde el Norte y desde el Este y sin previsión de lluvias. ¿Qué mejor?
Pronóstico extendido en el AMBA
Durante el lunes el aire ingresará a la región desde el Norte luego rotando desde el Noreste, iniciando un ciclo de aumentos tanto de la nubosidad como de las temperaturas, que se ubicarán entre los 14° y los 25°.
En efecto, ambos fenómenos se irán acentuando desde el martes 21 de octubre, cuando habrá abundante nubosidad durante toda la jornada y los registros térmicos ya alcanzarán los 16° de mínima y los 27° de máxima.
Para el miércoles 22 y el jueves 23 de octubre se prevén todavía más nubes en el firmamento porteño, aunque todavía sin precipitaciones -al menos hasta ahora-, y temperaturas también en aumento: las máximas llegarán a unos casi veraniegos 29°, con sensación térmica superior a los 30°.
Alerta para este domingo: cuáles son las nueve provincias afectadas
La advertencia amarilla del SMN para este domingo abarca Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Río Negro. La alerta contempla fuertes vientos con velocidades entre 35 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.
Recomendaciones del SMN:
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades.
- Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
