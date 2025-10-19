Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy domingo 19 de octubre

Para el miércoles 22 y el jueves 23 de octubre se prevén todavía más nubes en el firmamento porteño, aunque todavía sin precipitaciones -al menos hasta ahora-, y temperaturas también en aumento: las máximas llegarán a unos casi veraniegos 29°, con sensación térmica superior a los 30°.

Alerta para este domingo: cuáles son las nueve provincias afectadas

La advertencia amarilla del SMN para este domingo abarca Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Río Negro. La alerta contempla fuertes vientos con velocidades entre 35 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

mapa_alertas

Recomendaciones del SMN:

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.