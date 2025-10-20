Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del lunes 20 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para el AMBA una jornada sin lluvias; con buen clima y temperaturas en ascenso.
Se espera que la nueva semana arranque en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con muy buenas condiciones del clima y temperaturas en ascenso, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el lunes, para iniciar la semana laboral, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, junto a marcas térmicas estimadas en 13 grados para la mínima y 25 para la máxima.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
En la continuidad de la semana, el martes tendría cielo mayormente nublado en la mañana y luego parcialmente nublado; acompañado de temperaturas en ascenso, con una mínima de 14 y una máxima de 27.
El SMN tiene al miércoles como el día clave para el regreso de las lluvias en el AMBA. Esa jornada sería calurosa, con temperaturas de entre 16 y 28 grados, con cielo mayormente nublado y probabilidades de chaparrones en la tarde y noche.
Se prevé, en tanto, un jueves con tiempo estable: cielo entre parcialmente y mayormente nublado, con una mínima de 17 grados y una máxima de 29, en la que sería la jornada más calurosa de la semana.
El SMN vuelve a presentar chances de lluvias para el viernes, con probabilidad de chaparrones durante toda la jornada, junto con descenso térmico, con 15 grados de mínima y 21de máxima.
