Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 18 de octubre

Durante el lunes el aire ingresará a la región desde el Norte luego rotando desde el Noreste, iniciando un ciclo de aumentos tanto de la nubosidad como de las temperaturas, que se ubicarán entre los 14° y los 24°.

En efecto, ambos fenómenos se irán acentuando desde el martes 21 de octubre, cuando habrá abundante nubosidad durante toda la jornada y los registros térmicos ya alcanzarán los 16° de mínima y los 27° de máxima.

Para el miércoles 22 y el jueves 23 de octubre se prevén todavía más nubes en el firmamento porteño, aunque todavía sin precipitaciones -al menos hasta ahora-, y temperaturas también en aumento: las máximas llegarán a unos casi veraniegos 29°, con sensación térmica superior a los 30°.

clima semana