Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 18 de octubre
Tras una semana con bastante inestabilidad, llega un fin de semana con buenas condiciones meteorológicas: días bastante soleados y temperaturas agradables.
Tras alguna probabilidad de precipitaciones durante la madrugada del viernes, se viene un fin de semana con condiciones meteorológicas bastante agradables para este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
Al menos no se pronostican lluvias en lo inmediato y las temperaturas se mantendrán en rangos acordes con el período de la primavera que estamos transitando, según el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En concreto, el cielo estará algo a ligeramente nublado durante el sábado, con horas de Sol brillando para disfrute de porteño y bonaerenses, mientras que los registros térmicos se ubicarán entre 12° de mínima y 22° de máxima.
Se espera que para el domingo las condiciones se mantengan estabilizadas, con temperaturas en idéntico registro para toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); con la única excepción de la nubosidad, que irá en aumento, aunque por el momento no se pronostican lluvias.
Cómo viene el clima para la semana próxima
Durante el lunes el aire ingresará a la región desde el Norte luego rotando desde el Noreste, iniciando un ciclo de aumentos tanto de la nubosidad como de las temperaturas, que se ubicarán entre los 14° y los 24°.
En efecto, ambos fenómenos se irán acentuando desde el martes 21 de octubre, cuando habrá abundante nubosidad durante toda la jornada y los registros térmicos ya alcanzarán los 16° de mínima y los 27° de máxima.
Para el miércoles 22 y el jueves 23 de octubre se prevén todavía más nubes en el firmamento porteño, aunque todavía sin precipitaciones -al menos hasta ahora-, y temperaturas también en aumento: las máximas llegarán a unos casi veraniegos 29°, con sensación térmica superior a los 30°.
