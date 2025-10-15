Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 15 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé que la semana en el AMBA siga con temperaturas cálidas y buenas condiciones del clima
El clima inestable del fin de semana es historia y la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantiene con buenas condiciones y temperaturas agradables, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Así como el lunes y el martes, el miércoles tendrá buena condiciones para la continuidad de la semana, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, junto a temperaturas de entre 14 y 25 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
En tanto, el jueves también tendría buen clima, en sintonía con los días previos, y sería la jornada más calurosa de la semana, con cielo entre mayormente nublado, y marcas térmicas de 16 grados de mínima y 27 de máxima.
El SMN no presenta pronósticos de lluvias en su extendido, por lo que el viernes se anticipa con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, y un leve descenso de las temperaturas, que rondarán entre 16 y 22 grados.
Para el sábado y domingo se mantendrían las buenas condiciones, con cielo algo nublado para el primer día del fin de semana, y parcialmente nublado para el segundo; y temperaturas de 10 y 12 grados de mínima respectivamente; y 22 de máxima en cada jornada.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario