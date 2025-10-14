Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 14 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé que la semana continúe con buenas condiciones del clima y temperaturas en ascenso en el AMBA.
Atrás quedó el fin de semana largo con clima inestable, y la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) arrancó con buenas condiciones y temperaturas agradables, y así continuaría durante algunos días más, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Así como el lunes, el martes tendrá buena condiciones para la continuidad de la semana, con cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche, junto a temperaturas de entre 16 y 23 grados, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Del mismo modo, el miércoles se anticipa con cielo mayormente nublado durante el día y parcialmente nublado en la noche; acompañado de una mínima de 15 grados y una máxima de 25, haciéndose sentir el ascenso térmico.
En tanto, el jueves también tendría buen clima, en sintonía con los días previos, y sería la jornada más calurosa de la semana, con cielo entre mayor y parcialmente nublado, y marcas térmicas de 17 grados de mínima y 27 de máxima.
El SMN no presenta pronósticos de lluvias en su extendido, que llega hasta el domingo inclusive, por lo que el viernes se anticipa con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, y un leve descenso de las temperaturas, que rondarán entre 16 y 23 grados.
