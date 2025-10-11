Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el sábado 11 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada signada por el regreso de las lluvias y tormentas para el AMBA.
El fin de semana largo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) arrancó con buenas condiciones del clima, pero sigue con una jornada de lluvias y tormentas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Se mantiene el pronóstico de precipitaciones para el sábado en Buenos Aires. Según el SMN, la jornada tendría cielo mayormente nublado y con probabilidades de tormentas fuertes en la noche; acompañado de marcas térmicas de entre 16 y 28 grados.
En este marco, el organismo mantenía un alerta amarillo por tormentas fuertes con posible caída de granizo, que también abarcaba zonas de Entre Ríos y La Pampa.
Pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
La inestabilidad se mantendría el domingo, durante toda la jornada, de acuerdo con el SMN. El organismo mantiene su pronóstico de chaparrones en la madrugada y mañana, pasando a lluvias aisladas en la tarde y noche; con temperaturas de 14 de mínima y 18 de máxima, sintiéndose el descenso térmico.
El SMN prevé que recién el lunes, en el reinicio de la semana, el tiempo se recomponga, en una jornada con cielo mayormente nublado en las primeras horas, y parcialmente nublado desde la tarde; con una mínima de 13 grados y una máxima de 23.
