Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 13 de octubre
Tras las lluvias del sábado y domingo, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un nuevo aumento en las temperaturas. Los detalles.
Este fin de semana fue sumamente inestable en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, pero el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tiene buenas noticias para el arranque de semana: si bien este lunes estará marcado por ráfagas matutinas de hasta 60 kilómetros por hora provenientes del Sudoeste, lo cierto es que las temperaturas volverán a subir, asegurando una semana primaveral y disfrutable.
El termómetro para el inicio de la semana oscilará entre los 14 y 23 grados, estimativamente. Por su parte, el cielo estará mayormente nublado durante la mañana, parcialmente nublado hacia la tarde y finalizará el día algo nublado, comenzando a despejar las nubes.
Pronóstico extendido para el AMBA
Para el martes, las térmicas serán similares al lunes: la mínima se ubicará en los 14 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 23 grados. El cielo estará de ligera a parcialmente nublado, sin previsión de precipitaciones y con viento soplando desde diferentes direcciones a lo largo del día.
En tanto, el miércoles registrará un aumento aún mayor en la máxima: porteños y bonaerenses podrían sentir hasta 26 grados de temperatura, lo que anticipa que será una jornada calurosa y para andar con ropa liviana. El cielo estará mayormente nublado y el viento soplará desde el Norte.
Finalmente, el jueves será el día donde se sentirá el mayor registro de temperatura en la semana: la máxima alcanzaría los 27 grados. Luego, el viernes esta marcación descenderá a 23 grados y el sábado a 22.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario