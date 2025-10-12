Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 13 de octubre

Este fin de semana fue sumamente inestable en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, pero el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tiene buenas noticias para el arranque de semana: si bien este lunes estará marcado por ráfagas matutinas de hasta 60 kilómetros por hora provenientes del Sudoeste, lo cierto es que las temperaturas volverán a subir, asegurando una semana primaveral y disfrutable.