Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el domingo 12 de octubre
Se espera otra jornada con clima inestable en el AMBA, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Luego de varios días con buenas condiciones y un sábado con tormentas, se espera que el fin de semana largo cierre con clima inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De este modo, la inestabilidad se mantendría el domingo, durante toda la jornada, de acuerdo con el SMN. El organismo ahora tiene un pronóstico de chaparrones desde la madrugada y hasta la noche; con temperaturas de 12 de mínima y 18 de máxima, sintiéndose el descenso térmico.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El SMN prevé que recién el lunes, en el reinicio de la semana, el tiempo se recomponga recién tras chaparrones de madrugada, en una jornada con cielo mayormente nublado en las primeras horas, y parcialmente nublado desde la tarde; con una mínima de 13 grados y una máxima de 23.
El martes se presentaría con cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; junto con temperaturas de entre 13 y 23 grados.
Para mitad de semana, el miércoles se anticipa con cielo mayormente nublado, mientras que el termómetro rondaría entre una mínima de 18 grados y una máxima de 25.
Te puede interesar
Dejá tu comentario