Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 4 de noviembre
Se espera otra jornada con clima inestable y posibles lluvias en el AMBA, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transitará este miércoles una jornada caracterizada por la inestabilidad atmosférica, con chaparrones aislados durante la madrugada y la tarde, acompañados por mejoras temporarias hacia la mañana y la noche. Las temperaturas se mantendrán en valores templados, con una mínima estimada en 15°C y una máxima que alcanzará los 25°C.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el ambiente mostrará nubosidad variable a lo largo del día, en el marco del sistema frontal que afecta a gran parte del centro y norte del territorio nacional.
Pronóstico extendido: cómo sigue el clima en la semana en la Ciudad y el Conurbano
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Jueves: La jornada marcará un rápido alivio de la inestabilidad. Se prevé cielo despejado durante la madrugada y la mañana, pasando a algo nublado hacia la tarde y la noche. Las marcas térmicas oscilarán entre los 12°C de mínima y los 26°C de máxima, ofreciendo las mejores condiciones de la semana hábil.
Viernes: Regresará el mal tiempo al territorio bonaerense. Tras una madrugada y mañana con cielo mayormente nublado, se esperan lluvias y tormentas hacia la tarde y la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 15°C y los 22°C.
Sábado: Tras el paso del frente frío, el fin de semana comenzará con buen tiempo pero con un marcado descenso térmico. El cielo estará parcialmente nublado por la mañana y algo nublado por la tarde, con una mínima de 9°C y una máxima que apenas llegará a los 17°C.
Domingo: Se afianza el tiempo estable y soleado, aunque con una mañana fría. El cielo permanecerá totalmente despejado durante toda la jornada, con registros térmicos que irán desde los 6°C de mínima hasta los 22°C de máxima.
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