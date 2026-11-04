Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 4 de noviembre

Jueves: La jornada marcará un rápido alivio de la inestabilidad. Se prevé cielo despejado durante la madrugada y la mañana, pasando a algo nublado hacia la tarde y la noche. Las marcas térmicas oscilarán entre los 12°C de mínima y los 26°C de máxima, ofreciendo las mejores condiciones de la semana hábil.

Viernes: Regresará el mal tiempo al territorio bonaerense. Tras una madrugada y mañana con cielo mayormente nublado, se esperan lluvias y tormentas hacia la tarde y la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 15°C y los 22°C.

Sábado: Tras el paso del frente frío, el fin de semana comenzará con buen tiempo pero con un marcado descenso térmico. El cielo estará parcialmente nublado por la mañana y algo nublado por la tarde, con una mínima de 9°C y una máxima que apenas llegará a los 17°C.